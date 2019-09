Slovenci so večnamensko prizorišče, ki ga med slovenskimi športniki dobro poznajo rokometaši in tudi hokejisti, ki so tu že imeli svoja velika tekmovanja, prvič preizkusili v petek popoldne. V soboto so opravili še en trening, predzadnjega pred nedeljsko tekmo.

Korošca Tine Urnaut in Klemen Čebulj sta udarna moža slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Alberto Giuliani je v Bercyju v soboto prvih 15 minut treninga še pustil odprtega za javnost, potem so morali predstavniki medijev zapustiti dvorano, da so lahko Giuliani in njegovi fantje izpilili zadnje detajle za odločilno tekmo prvenstva.

Slovenci so pred štirimi leti izgubili v finalu proti Franciji. Tokrat so odločeni, da gredo do konca. Foto: www.alesfevzer.com

Čebulj: Lotiti se jim moramo zbrano, pritiskati na servisu in igrati naš sistem

O tem, kako potekajo zadnje ure pred finalom, je po treningu misli naprej strnil Klemen Čebulj. "Odštevamo že od prvega dne, ko smo se zbrali na pripravah v Kranjski Gori. To evropsko prvenstvo je bilo najvišji cilj, vmes smo imeli še olimpijske kvalifikacije, sedaj pa smo se tako osredotočili na evropsko prvenstvo, da nam načrtov nič več ne more pokvariti. Odštevanje bo nestrpno, ampak mislim, da je to tista prava nestrpnost, ki jo s polno mero osredotočenosti vsi pričakujemo," je dejal Čebulj. Finalni tekmec bo Srbija, morda malo presenetljivo, a po razpletu v petkovem polfinalu povsem zasluženo. V igri nihanj so na koncu Srbi domačine v petem nizu povsem nadigrali in poskrbeli, da je bilo razpoloženje v sicer precej temačni dvorani še bolj turobno. Francozi se bodo v boj za tolažilno nagrado podali danes zvečer, Slovenci pa se bolj kot s tem, kdo bo njihov tekmec, ukvarjajo s sabo. "Lotiti se jih moramo zbrano, pritiskati na servisu in igrati naš sistem. Tako kot smo igrali z Bolgarijo, Rusijo, Poljsko ... Če bomo igrali tako, bomo imeli okrog vratu zlato medaljo," o taktiki pred Srbijo pravi Čebulj.

"Jutri imamo še en trening pred tekmo. Dvorana pa nam je všeč, v njej se dobro počutimo. Če pa bo v njej res toliko navijačev in če bodo skušali narediti podobno vzdušje kot v Stožicah, če bodo zelo zelo glasni, nam lahko dajo dodatno spodbudo," je o navijaški podpori dejal Čebulj.

Na tekmi s Srbijo bo morda močan adut tekmecev tudi njihov trener. Pred mesecem dni je namreč Nikolo Grbića zamenjal Slobodan Kovač, nekdanji slovenski selektor, ki seveda dobro pozna slovenske odbojkarje.

Jan Kozamernik pričakuje težko tekmo, na koncu pa slovensko zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Kozamernik: Smo pripravljeni

"Dvorana je super, lepa, meni je všeč ta temna barva. Ni tako kot v Stožicah, bodo pa naši navijači, ki bodo prišli, naredili ekstra vzdušje. Občutek z žogo je dober, po tem treningu se dobro počutimo in smo pripravljeni. Navijači, vi samo na polno navijajte, mi pa bomo zmagali," pa k čim boljši navijaški podpori tudi v Franciji poziva Jan Kozamernik.

"Srbov ne gledam nič drugače kot ostale tekme. Svetovne prvake, evropske prvake smo vzeli kot sebi enake oziroma da smo boljši. Tu ne gledamo nič drugače, mislim, da smo v tem trenutku boljši in tehtnica se bo prevesila v našo stran. Tekma ne bo lahka, nenazadnje gre za finale, a dali bomo vse od sebe in mislim, da bomo zmagali," je optimist Kozamernik.

Srbi pred tremi tedni dobili pripravljalni tekmi

Nazadnje sta se ekipi na prijateljskih tekmah pomerili pred tremi tedni - to sta bila zadnja pripravljalna dvoboja Slovencev pred SP - in dvakrat so zmagali Srbi. Na prvi, ki je bila odprtega tipa, je bil izid 3:2, na drugi za zaprtimi vrati pa 3:0. Po teh dvobojih se je začela slovenska pravljica na SP, ki je po petih tekmah predtekmovanja (tri zmage in dva poraza) dosegla vrhunec v izločilnih bojih. Po vrsti so padle Bolgarija, evropska prvakinja Rusija in svetovna prvakinja Poljska.

Slovenci bodo imeli na tribunah dvorane Bercy močno podporo. Poleg 2.000 navijačev, ki potujejo z uradnimi aranžmaji, jih bo bržkone še enkrat toliko prišlo v lastni režiji. Foto: www.alesfevzer.com

Srbija še brez poraza

Na srbski strani pa so lahko pred finalom tudi samozavestni: Slovenijo so izpostavili kot želenega tekmeca v boju za zlato, na poti do te zadnje tekme pa izbranci Kovača sploh še nimajo poraza. Pet zmag v skupini, slavje proti Češki v osmini finala in potem dve zmagi s 3:2, najprej proti Ukrajini (ko bi se lahko obrnilo tudi drugače) in nazadnje v petek po spektakularnem boju s Francijo in sijajno zmago v zadnjem nizu.

V slovenskem taboru tudi nočejo razmišljati o tem, ali so zaradi razporeda tekem v prednosti oni ali Srbi. Slovenija je resda imela dan več prosto, toda ta dan je porabila za selitev v Pariz. Srbija po drugi strani je v Parizu že tri dni, toda imela bo dan manj za počitek po napornem polfinalu ...

ODBOJKA (M)

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

FINALE

Nedelja ob 17.30 (Pariz):

SLOVENIJA - SRBIJA

Tekma za 3. mesto, danes ob 18.00:

POLJSKA - FRANCIJA

POLFINALE

Ljubljana:

Poljska - SLOVENIJA

1:3 (-23, 24, -22 -23)

Pariz:

SRBIJA - Francija

3:2 (-23, 23, 21, -17, 7)