Tine Urnaut in kolegi bodo ob pomoči glasnih Stožic poskušali presenetiti branilce naslova Ruse. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj v razprodanih Stožicah se bo začel ob 20.30. Rusi veljajo za prve favorite prvenstva, svojo moč so Slovencem pokazali že v predtekmovanju, ko so z izjemnim servisom in visokim blokom brez težav zmagali s 3:0. Slovenija je medtem odigrala odlično tekmo z Bolgarijo, samozavest se je močno okrepila, igralci obljubljajo, da bodo naredili vse, da v Stožicah odigrajo še polfinalno tekmo (finale in tekma za bron bosta v Parizu), bo pa treba danes res pokazati brezhibno predstavo in ob tem še upati, da Rusi ne bodo imeli svojega dne.

"Rusi so res fantastična fizična ekipa. Imajo 14 odličnih igralcev, prav vseeno je, kdo igra, vprašanje je le, kdo je v boljši dnevni formi," se moči tekmecev zaveda slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je imel pred dvobojem z Bolgarijo povišano temperaturo in mu je včerajšnji prosti dan prišel zelo prav. Priznal je, da ponovitev predstave proti Bolgariji še ne bo dovolj za polfinale: "Ob toliko uspešnih blokih in dobrih servisih bi sicer lahko premagali vsakogar, toda Rusi nam ne bodo dopustili toliko takšnih situacij."

EP v odbojki, četrtfinale, tabela

Danes ob 20.00 (Apeldoorn):

POLJSKA - NEMČIJA

Ob 20.30 (Ljubljana):

SLOVENIJA - RUSIJA

Torek ob 20.30 (Antwerpen):

SRBIJA - UKRAJINA

Ob 20.45 (Nantes):

FRANCIJA - ITALIJA