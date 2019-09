Tako so navijači razprostrli slovensko zastavo. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Na prvi tekmi proti Belorusom se je v Stožicah zbralo 4.435 navijačev, navijaška podpora na naslednji tekmi proti Finski pa se je skoraj podvojila - 7.683 gledalcev. Veliko je bilo tudi finskih navijačev, ki so vedno dobro razpoloženi, prednjačili pa so seveda slovenski navijači.

Finski navijači. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Reprezentant Jani Kovačič je po tekmi s Finsko povedal, da so bili navijači njihov sedmi igralec: "Bilo je res lepo igrati. Pred takim številom gledalcev še nismo igrali, tudi vsi, ki so prišli v dvorano, so prišli navijat, zato je bilo zelo glasno. Njihova spodbuda se je poznala, bili so naš sedmi igralec, dodatno so nas motivirali."

Na tekmi proti Turkom se je zbralo 6.048 navijačev. Vzdušje je bilo pravo športno, manjkale niso niti navijaške pesmi, navijači so razprostrli gromozansko slovensko zastavo, drugi pa so mahali z manjšimi slovenskimi zastavami.

"Vsekakor so bile Stožice danes fantastične, vzdušje je bilo fenomenalno. Upam, da bo tako tudi na naslednjih tekmah," je po zadnji zmagi povedal reprezentant Klemen Čebulj.

Slovenska reprezentanca ima danes dan počitka, jutri pa se bodo ob 17.30 pomerili s Severno Makedonijo, v sredo jih še čaka derbi skupine C – nasproti jim bodo stali Rusi. V Stožicah se tako obetata dva nova navijaška praznika.

Slovenski odbojkarji so po nedeljski tekmi tako domiselno čestitali slovenskima junakoma Vuelte – Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.