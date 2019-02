Gorazd Bertoncelj je dejal, da ima za prvo tekmo mesto v ekipi zagotovljeno le Timi Zajc. Preostale bo določil na podlagi treningov in tudi izkušenj, po posamični preizkušnji pa bo sestavil še četverico za moštveno. Foto: www.alesfevzer.com

Prvo dejanje svetovnega prvenstva bodo za skakalce kvalifikacije na veliki tekmi. Letos je program spremenjen in ima torej večja naprava prednost. Namreč prve medalje bodo delili na slovitem Bergislu v Innsbrucku, kjer petkovim kvalifikacijam sledi sobotna posamična tekma (14.30), v nedeljo pa bo še ekipna preizkušnja (14.45). Nato sledi selitev v Seefeld, kjer bodo že v torek, 26. februarja, dekleta skakala na moštveni tekmi (16.15), dan pozneje pa se bodo merila še na posamični preizkušnji (16.15). V četrtek, 28. februarja, bodo kvalifikacije skakalcev za petkovo (1. marec) tekmo na srednji napravi (16.00), prvenstvo pa se bo zaključilo s sobotno (2. marec) tekmo mešanih ekip (16.00).

Skakalci so do zdaj na svetovnih prvenstvih osvojili šest odličij. Začelo se je s Francijem Petkom, ko je leta 1991 v Val di Fiemmeju postal svetovni prvak še pod jugoslovansko zastavo, nato je njegov uspeh leta 2005 v Oberstdorfu ponovil Rok Benkovič. Tedaj je Slovenija dobila medaljo še na ekipni tekmi, kar ji je uspelo tudi leta 2011 v Oslu, pred štirimi leti pa se je iz Val di Fiemmeja Peter Prevc vrnil z dvema žlahtnima snežinkama.

Timi Zajc je letos trikrat stopil na oder za zmagovalce. Najprej mu je to uspelo v Sapporu, kjer je bil drugi, nazadnje je bil z ekipo v Willingenu tretji, vrhunec zime pa je bila zmaga na poletih v Oberstdorfu. Foto: EPA

Dileme pri izboru ekipe ni bilo

Na novinarski konferenci pred odhodom na Tirolsko je kolajno za svoj cilj odločno postavil prvi slovenski mož te zime, Timi Zajc. "Da si je Timi postavil za cilj medaljo, ne sme biti breme, ampak to zanj predstavlja izziv, tisti dodaten adrenalin in motivacijo. Tako gre na tekmo lahko z velikim samozaupanjem. Prav je, da je samozavesten. On je na vseh napravah dober, kar je dokaz neke kakovosti. Tudi če mu ne uspe osvojiti kolajne, ne sme biti razočaran, saj nas takoj čakajo novi izzivi. Prihaja norveška turneja, kjer bo ogromno tekem, nato pa še zaključek v Planici. Časa za razočaranje ne bo in bo treba iti naprej," je povedal Gorazd Bertoncelj.

Glavni slovenski trener je v ekipo uvrstil šest skakalcev. Poleg letos odličnega Zajca še Petra Prevca, Jerneja Damjana, Anžeta Laniška, Anžeta Semeniča in Žigo Jelarja. "Selekcija ni bila težka. Odločili smo se za tiste tekmovalce, ki bodo lahko najbolj konkurenčni. V Innsbrucku je skakalnica nekoliko specifična. Tako kot na srednji napravi se tudi tukaj potrebuje več eksplozivnosti, več odskoka. V Innsbrucku letalne sposobnosti ne pridejo toliko do izraza. V nogah je treba imeti dinamit. Jelar je v tem močan in smo že kar nekaj časa vedeli, da je smiselno na prvenstvo vzeti njega," je izbiro komentiral Bertoncelj.

"Domen Prevc ne bi bil konkurenčen"

Doma je ostal Domen Prevc, ki je še vedno drugi Slovenec v skupni razvrstitvi in je tudi edini, ki se je poleg Zajca na posamičnih tekmah približal odru za zmagovalce v tej sezoni, a mu je to uspelo na uvodu zime, zdaj pa njegova forma ni več na takšni ravni: "Velike dileme nisem imel. Dogovor je, da se Domen doma pripravi na norveško turnejo, prihajata pa Vikersund in Planica, ki mu ustrezata. Mora se ustrezno pripraviti in mogoče ujeti tisto formo, ki jo je imel v Ruki. Mislim, da bo zelo motiviran za Norveško. Njegovi cilji so najvišja mesta, v Innsbrucku in Seefeldu pa tega v tem trenutku ni mogoče pričakovati. To lahko pričakujemo na Norveškem. Le v najboljši izvedbi, v kakršni je bil pred dvema letoma, bi lahko konkuriral za medalje."

Zato pa Bertoncelj, ki ga čaka debi v vlogi glavnega trenerja na velikih tekmovanjih, verjame, da je lahko njegov glavni adut, Zajc, konkurenčen tudi za kolajno. "Timi je kandidat, je pa težko napovedovati. Na koncu je tudi šesto mesto v posamični konkurenci zelo dobro, ampak glavno je, da se borimo in iščemo svojo priložnost za medaljo," je povedal slovenski selektor in dodal: "Ekipno smo bili zelo uspešni v Willingenu, kar nam daje samozaupanje in sproščenost, da verjamemo tudi v moštvo. Res je, da na nobeni tekmi ne bomo glavni favoriti, a na velikih tekmovanjih je vse mogoče. Favoriti padajo, nekateri pa lahko presenetijo tudi iz ozadja. Borili se bomo do zadnjega. Na posamični tekmi je krog favoritov zelo širok, na ekipni pa je šest reprezentanc, ki se lahko borijo za stopničke. Sem sodimo tudi mi."

Glede na skoke v tej zimi lahko Zoran Zupančič od svojih varovank upravičeno veliko pričakuje. Foto: www.alesfevzer.com

Zupančič: Cilji so visoki, a dosegljivi

Šestič bodo na svetovnih prvenstvih nastopile skakalke, Slovenke pa naskakujejo prvo medaljo. Letos bodo imele kar tri priložnosti. Četudi je zaradi poškodbe ostal brez najboljše slovenske skakalke Eme Klinec, pa ima Zoran Zupančič, ki ga prav tako čaka debi v vlogi glavnega trenerja, visoka pričakovanja: "Tik pred zdajci smo videli, da smo nekako stopnjevali svoje nastope. Vidimo, da imamo tako na posamični kot na ekipni tekmi priložnosti za vidno uvrstitev. Zadovoljni smo z dozdajšnjim potekom sezone, ne moremo pa reči, da nimamo več rezerv. Upam, da bodo v Seefeldu dekleta naredila še korak naprej."

Pred odhodom na Tirolsko skakalke čakata še dva treninga v Planici: "Cilje smo si zastavili pred sezono – posamično ena do petega mesta, druga do desetega in dve do 20. To so visoki cilji. Ostali smo brez Eme, a mislim, da so, če bodo tekmovalke skakalke kot znajo, dosegljivi. Vemo, da se je tudi pri dekletih krog favoritinj glede na prejšnje sezone povečal. So nam pa zdaj dodali še eno tekmo. Prvič v koledarju svetovnih prvenstev je na sporedu ekipna tekma in imamo eno možnost boja za medaljo več. Na tej ekipni tekmi tudi ciljamo na kolajno."

Glavni adutinji bosta Urša Bogataj, ki se je na zadnjih dveh prizoriščih pred svetovnim prvenstvom dvakrat zavihtela na tretje mesto, in Nika Križnar, trenutno najboljša Slovenka v skupnem seštevku, ki se je v tej zimi že nekajkrat prebila med peterico. "Dve tekmi sta mi letos res uspeli, a pritiska ne čutim. Želim si le dobrih skokov," je dejala Bogatajeva, Križnarjeva pa dodala: "Na veliki skakalnici v Oberstdorfu mi sicer ni šlo po načrtu. Vidi se, da se na večjih napravah še ne znajdem in mi manjše bolj ustrezajo. Upam, da bom to dokazala na prvenstvu." V Seefeld potujejo še Špela Rogelj, Maja Vtič in Jerneja Brecl. Na Ljubnem so z drugim mestom skakalke poskrbele za dobro napoved tudi za ekipno tekmo.