Ema Klinec se je po težki poškodbi znova uspešno vrnila med svetovno elito. Foto: EPA

Tekma bi se na vzhodu Nemčije morala začeti ob 11.45, a so jo nato prestavili na 12.15, toda veter je bil še naprej premočan in po vsega treh tekmovalkah je sledila nova prestavitev. Tako se je začela ob 14.30. Razmere so bile zahtevne in izpeljali so le eno serijo, najbolj pa se je izkazala Avstrijka Hölzlova, ki je pristala pri izjemnih 141,0 točkah in za skoraj šest točk prehitela konkurenco. Hölzlova je letos vse tri tekme končala na odru za zmagovalke. Lepo je stopnjevala svoje nastope, najprej je bila tretja, nato druga, zdaj pa je prvič v karieri zmagala.

Ema Klinec se je v imenitnem slogu vrnila po težki poškodbi kolena, potem ko je lani, ko je dobro začela sezonom, padla na državnem prvenstvu. V Klingenthalu je odlično pripravljenost potrdila že v petek, ko je bila na treningih prva, tretja in četrta. Kvalifikacij sicer niso izpeljali, saj je bilo prijavljenih le 40 tekmovalk. 21-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko je kljub zahtevnim razmeram odlično skočila. Pristala je pri 129,0 m in za tri desetinke točke ugnala Nemko Katharino Althaus, ki je bila sicer meter in pol daljša. Po skoraj letu dni – nazadnje lani tretja 15. decembra v Premanonu – se je tako Klinčeva znova zavihtela na oder za zmagovalke, kar ji je sicer uspelo osmič v karieri.



Točke so osvojile vse Slovenke. 12. je bila Nika Križnar, 13. Špela Rogelj, 17. Jerneja Brecl, 21. Katra Komar, ki je v ekipi za Klingenthal zamenjala Majo Vtič, Urša Bogataj pa je bila 25.



Po prvi seriji: daljave točke 1. C. HÖLZL AVT 141,0 124,6 2. E. KLINEC SLO 129,0 118,9 3. K. ALTHAUS NEM 131,5 118,6 4. S. TAKANAŠI JAP 127,5 114,7 5. M. LUNDBY NOR 127,0 106,6 6. D. IRASCHKO AVT 127,0 104,2 ... 12. N. KRIŽNAR SLO 119,0 87,1 13. Š. ROGELJ SLO 118,0 86,2 17. J. BRECL SLO 116,0 82,5 21. K. KOMAR SLO 109,0 76,9 25. U. BOGATAJ SLO 111,0 71,2