Ilka Štuhec je bila to poletje veliko tudi na morju, kjer ob treningu ni pozabila niti na zabavo. Foto: Facebook Ilka Štuhec.

Kot je napovedala že pred mesecem in pol ob predstavitvi novega trenerja Stefana Abplanalpa, so razmere na evropskih ledenikih dovolj dobre za uspešen trening. Najprej bo trenirala v Švici, domovini svojega trenerja, in sicer v Zermattu in Saas Feeju.

Kondicijske priprave pod vodstvom kondicijskega trenerja Janija Grila in fizioterapevta Davida Kukovca medtem potekajo po načrtu. Poškodba kolena, zaradi katere je morala svetovna prvakinja v smuku izpustiti zaključek lanske sezone, je že nekaj časa povsem pozabljena.

V sezoni 2019/20 ne bo velikega tekmovanja, zato bo v ospredju svetovni pokal. Na veleslalomu v Söldnu konec oktobra Štuhčeve zanesljivo ne bo, zimo bo začela 6. decembra, ko bo smuk v Lake Louisu.