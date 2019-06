Po slovesu od Grega Koštomaja in Anje Šešum je morala Ilka Štuhec (v sodelovanju z Darjo Črnko) poiskati nove člane ekipe, kar ni bilo enostavno. Pomagal je tudi serviser Aleš Sopotnik, ki je več let delal v ameriški reprezentanci. Stefan Abplanalp je izziv sprejel z velikim veseljem, prvi vtis o Ilki, njeni ekipi in tudi Sloveniji je zelo pozitiven. Foto: MMC RTV SLO

28-letna mariborska alpska smučarka je v ponedeljek na novinarski konferenci predstavila celotno ekipo za novo sezono. Trener, ki bo stopil v čevlje Grega Koštomaja, je izkušeni Stefan Abplanalp. Cilji so seveda visoki: "Ne bomo turisti, na vsaki tekmi v hitrih disciplinah mora biti Ilka v igri za zmago." Prvi vtis je, da se Štuhčeva in Abplanalp dobro ujameta, oba sta zelo odprta in nasmejana. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku sicer trenutno več sodeluje z novim kondicijskim trenerjem Janijem Grilom (poznata se še iz časov, ko je bila Ilka večkratna svetovna mladinska prvakinja) in fizioterapevtom Davidom Kukovcem. Do prvih snežnih treningov bo treba počakati še več kot dva meseca, namesto priprav v Južni Ameriki bo Ilka Štuhec vadila na evropskih ledenikih.

Še vedno imam ogenj v sebi. Tudi ko sem govoril z ženo, je rekla: pojdi. Priložnost, delati v majhnem timu v spodbudnem okolju in s svetovno prvakinjo, je enkratna, zato je bila odločitev toliko lažja. Stefan Abplanalp

Odločili ste se, da se po lanski sezoni, ki je bila za vas precej mirna, vrnete v svetovni pokal. Ali vabila tako odlične smučarke, kot je Ilka Štuhec, enostavno ne morete zavrnite?

Vesel sem, da imam spet priložnost delati s smučarjem takšnega formata. Lani, po 16 ali 17 letih v svetovnem pokalu, sem imel bolj umirjeno sezono, skrbel sem za mlade smučarje (U-16), všeč mi je bilo, da sem bil lahko veliko doma. Spomladi so me novinarji vprašali, ali se vračam v svetovni pokal, saj krožijo neke govorice. Rekel sem, da tega ne nameravam, ampak nikoli ne reci nikoli. Dejal sem: Če bi me poklicala Ilka ali Mikaela Shiffrin, bi premislil. Ilkina ekipa je res vzpostavila stik, po uspešnem sestanku in nekaj telefonskih pogovarih smo bili že prepričani, da lahko uspešno sodelujemo. Še vedno imam ogenj v sebi. Tudi ko sem govoril z ženo, je rekla: pojdi. Svetovni pokal se lahko primerja z ligo prvakov. Priložnost, delati v majhnem timu v spodbudnem okolju in s svetovno prvakinjo, je enkratna, zato je bila odločitev toliko lažja.

Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku in zmagovalka devetih tekem za svetovni pokal, je že povsem pozabila na poškodbo kolena, ki ji je vzela zadnji del sezone 2018/19. V teh dneh se kondicijsko pripravlja na novo zimo, na sneg pa bo šla konec avgusta. Na uvodu nove sezone v Söldnu ne bo nastopila, raje bo počakala na prve tekme v hitrih disciplinah v Lake Louisu. Foto: Reuters

Pričakovanja so visoka, Ilka Štuhec vas ni vzela v ekipo zato, da bi bila na tekmah šesta. Ste pripravljeni na pritisk?

Rad imam izzive in tudi sam imam velika pričakovanja. Ilka je trenutno četrta na smukaški lestvici in enajsta na superveleslalomski. To je začetek, od tu bomo gradili. V pretekli sezoni zaradi poškodbe sicer ni izgubila toliko tekem, se bo pa treba najprej spet navaditi na tekmovanja, saj je trening eno, tekma pa drugo. Pomembno je, da bo zaupala vase in da na prvih tekmah v Lake Louisu ne bo čutila preveč pritiska. Ponosen sem, da sem se pridružil Ilkini ekipi, pomagati želim z vsem znanjem in izkušnjami. Gremo korak za korakom.

Kaj bi vas zadovoljilo v naslednji sezoni?

O položaju na lestvici raje ne bi govoril. Zadovoljen bom, če bo prišla zdrava čez sezono in napredovala. Seveda ne bomo šli v sezono kot turisti, na vsaki tekmi v hitrih disciplinah mora biti Ilka v igri za zmago. Kratkoročni cilj je, da si zaupa, da smuča varno ... Razmišljamo sicer dolgoročno. Če bo šlo vse v redu, bomo skupaj do olimpijskih iger 2022. In cilj v Pekingu bo jasen, gremo na zlato olimpijsko medaljo.

Ne razumite napačno, Ilka je zelo pogumna in tega nočem spreminjati, želim pa, da ima v določenih razmerah nekoliko varnejši slog smučanja. Stefan Abplanalp

Kako jo boste pripravili na prve zavoje, ko bo šla konec avgusta na enega od evropskih ledenikov?

Vsi smučarji, ki se vračajo po poškodbi, se morajo najprej se privaditi na vse sile. Na začetku morajo trenirati na kratkih progih. Imeti bomo morali pameten načrt, saj Ilka ne sme pretiravati. Kolena so glavna, ona povedo, koliko voženj se lahko naredi vsak dan. Nekaj izkušenj imam s tem že iz preteklosti.

Ste izkušeni, delali ste z velikimi smučarskimi imeni, tudi z Lindsey Vonn. Bi lahko rekli, da imate prefinjen občutek za sodelovanje s šampioni?

Če si že delal s šampioni, ti seveda to pomaga, saj veš, kako osvajati medalje. Ampak to ve tudi Ilka, zato ji ne bo treba veliko razlagati. Pomembno je, da se bova poslušala. Upam, da bom zadovoljil želje slovenskih navijačev. Imam dober občutek.

Opazite v smučanju oziroma tehniki Ilke Štuhec kakšne slabosti? Ali sploh lahko pri svetovni prvakinji govorimo, da ima šibko točko?

Nihče ni popoln, vsak ima nekaj, kjer bi lahko še kaj dodati, a pomembneje se mi zdi, da njene prednosti še okrepimo. Na progi rada napada, rada gre do konca. Še vedno mora smučati na isti način, brezkompromisno. Ko smuča na mejah možnega, želim, da najdeva tisto pravo ravnovesje, da bi tako varno premagovala gravitacijske sile. Zlasti to velja za zahtevne terene z grbinami, skoki. Če so razmere dobre, naj da plin do konca, če je recimo svetloba slabša, naj bo malce previdnejša. Ne razumite napačno, Ilka je zelo pogumna, in tega nočem spreminjati, želim pa, da ima v določenih razmerah nekoliko varnejši slog smučanja.

Boste veliko trenirali tudi veleslalom?

Zagotovo, je pa to odvisno od Ilkinega kolena. Tudi za tekmovalce v hitrih disciplinah je veleslalom osnovna disciplina. Pri superveleslalomu naredijo na progi 25 zavojev, pri veleslalomu 40 ali 45, tako da lahko bolje ponavljajo gibe.

V ameriški reprezentanci je Abplanalp sodeloval tudi z Lindsey Vonn, njegove varovanke so bile tudi Julia Mancuso, Dominique Gisin in Ragenhild Mowinckel. Foto: Reuters

V preteklosti sem že imel serviserje iz Slovenije v svoji ekipi, Aleš (Sopotnik) je bil v ameriški reprezentanci. Vem, kako pridni so bili vsi. Impresivno je, koliko trenerjev in serviserjev prihaja iz Slovenije. Z njimi imam same dobre izkušnje. Stefan Abplanalp

Ostajate v Švici, ali se boste začasno preselili v Slovenijo?

Ostal bom v Švici, ko bomo na turneji, pa bomo seveda skupaj kot ekipa. Rad rečem, da ekipni duh premaga vse ovire ("team work makes a dream work"). Mi je pa všeč Slovenija. Prijetni ljudje so tu. Težko se bom sicer naučil jezika, pomembno pa mi je, da razumem vašo kulturo. To je včasih pomembneje kot jezik. V preteklosti sem že imel serviserje iz Slovenije v svoji ekipi, Aleš (Sopotnik) je bil v ameriški reprezentanci. Vem, kako pridni so bili vsi. Impresivno je, koliko trenerjev in serviserjev prihaja iz Slovenije. Z njimi imam same dobre izkušnje.

Sta se z Ilko poznala že prej?

Seveda, tudi trenirali smo občasno skupaj. Saj veste, jaz sem bil v večji ekipi, Ilka v svoji in so me občasno prosili, ali lahko trenira z nami na progi. Poleg tega moraš kot trener spremljati najboljše smučarke.

Ilki Štuhec je zelo pomembno, da v njeni ekipi vlada dobra energija. Negativcev ne prenese. Boste znali takšno optimistično vzdušje, kot vlada na današnji novinarski konferenci, ustvariti tudi na treningih, boste znali sprostiti morebitno napetost?

Seveda nisem Harry Potter, sem pa pozitivna oseba, ki se osredotoča na prednosti posameznika. Pomembno se mi zdi, da je med treningom dovoljeno delati napake, iz katerih se potem učiš. Tako kot v življenju. Celotna ekipa mora dihati. Tu je Darja (Črnko) naredila veliko delo in to se mi zdi pomembno. Ilka je v središču tega tima in to že pomeni dobro vzdušje.

In kdo bo v tej ekipi šef?

Nevarno vprašanje (smeh). Seveda je Ilka na koncu glavna. No, treba si bo deliti naloge, Aleš (Sopotnik) bo skrbel za opremo, Jani (Gril) za telesno pripravo, jaz za treninge na snegu in organizacijo ...