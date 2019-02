"Posledice padca niso tako hude, kot se je sprva zdelo. Natrgana je zadnja križna vez, a okrevanje je možno brez operacije," je na kratko zapisala 28-letna Mariborčanka. Podrobni pregledi kirurga Niklausa Friedricha v Baslu in več drugih strokovnjih mnenj so pokazali, da Ilka Štuhec po padcu v Crans Montani ne potrebuje operacije levega kolena.

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je zaradi padca že sklenila s sezono 2018/19, a ji vsaj ne bo treba na novo operacijo kolen. Foto: Reuters

Štuhčeva ima po zadnji uradni diagnozi močno raztegnjeno zadnjo križno vez v levem kolenu, ni pa prišlo do strgane zadnje križne vezi, na kar so namigovali prvi rezultati preiskav v Sionu takoj po sobotnem smuku. V Baslu so potrdili tudi, da poškodb ni utrpela sprednja križna vez levega kolena, zaradi katere je Štuhčeva izpustila preteklo sezono. Ob padcu je Mariborčanka prejela tudi močan udarec v desno koleno, ki pa po nekaj dnevih že izgleda veliko bolje kot takoj po tekmi. Trenutno se čutijo tudi bolečine v gležnju, kar pa naj ne bi predstavljajo dolgotrajnejših težav.

Namesto 9 mesecev samo 4-5 mesecev počitka?

Jasno je, da je dvakratna svetovna prvakinja v smuku že zaključila z letošnjo sezono. Okrevanje brez operacije bo bistveno skrajšalo njeno vrnitev na bele strmine, saj je predvideno obdobje vrnitve v polne športne aktivnosti v primeru operacije tudi do devet mesecev ali celo več. Štuhčeva je v Baslu prejela posebno opornico, ki omogoča stabilnost poškodovanega kolena in hitrejše zaraščanje vezi.

Čez 14 dni bo vnovič potreben pregled v Baslu, v roku enega meseca pa bo jasno ali zdravljenje oziroma celjenje zadnje križne vezi poteka tako, kot je bilo predvideno. V najboljšem primeru se bo čas rehabilitacije predvidoma zmanjša za več kot polovico časa v primerjavi z okrevanjem po operaciji.

Usoden padec po skoku na smuku v Švici

Štuhčeva je padla na sobotni tekmi v Crans Montani, ko je na sredinskem delu proge po predolgem skoku izgubila ravnotežje. S precejšnjo hitrostjo je nato pristala v zaščitnih ogradah, a se je po ob pomoči delavcev ob progi rešila iz mrež in se celo sama na smučeh spustila do ciljne arene.

Čeprav je na prvi pogled kazalo, da padec ni imel resnejših posledic, se je Štuhčeva, ki je v tej zimi uprizorila udarno vrnitev v belo karavano po resni poškodbi kolena sezono prej, kasneje zaradi bolečin v kolenih odpravila na preiskave v bolnišnico.

Padec Ilke Štuhec na smuku v Crans Montani

"Delujemo v športu, kjer se takšne stvari lahko zgodijo tako rekoč vsak dan. Dano situacijo moram sprejeti. Že večkrat sem si dokazala, da se lahko vrnem po poškodbi in takšen načrt imam tudi tokrat. V življenju najraje smučam in temu se ne mislim kar tako odreči. Hvala vsem za pozitivne misli in podporo, ki mi jo namenjate ne le v dobrih temveč tudi v težjih trenutkih. To mi resnično veliko pomeni. Nadejam se, da bomo kmalu znova skupaj uživali na tekmah," sporoča svojim navijačem in ljubiteljem alpskega smučanja Ilka Štuhec.