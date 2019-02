Ilka Štuhec je postala prva tekmovalka po 30 letih, ki ji je uspelo ubraniti naslov svetovne prvakinje v smuku. Foto: EPA

Novinarja MMC-ja Toni Gruden in Slavko Jerič, ki ustvarjata podkast SOS-odmev, sta tokrat v osrednji temi komentirala razplet pravkar končanega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju.

Po 30 letih spet dva Slovenca z medaljo

Slovenska junaka sta bila Ilka Štuhec (zlato na smuku) in Štefan Hadalin (srebro v alpski kombinaciji). Jerič se je spomnil, da se je po 30 letih spet zgodilo, da sta na istem svetovnem prvenstvu medaljo osvojila dva Slovenca, v Vailu 1989 sta zgodovino pisala Mateja Svet (zlato v slalomu, bron v veleslalomu) in Tomaž Čižman (bron v superveleslalomu). Pozneje je na vsakem SP-ju medalje osvajal le še po en smučar.

Ilka in celotna ekipa sta rasli ves teden

Gruden je ocenil razplet smuka: "Konkurenca spet ni bila tako široka, Ilki je ustrezal tudi teren. Malce je bizarno, da je čas zmagovalke krajši od časa zmagovalke superveleslaloma in približno tak kot čas ene vožnje moškega slaloma. Pri Ilki Štuhec se je videlo stopnjevanje celotnega tedna. Fascinantno je bilo, da je imela po 12 sekundah smukaške vožnje pred Vonnovo že 41 stotink prednosti. Tako rekoč vso razliko je naredila na štartu in prvem odseku. V superveleslalomu ni bila med najhitrejšimi, tu se vidi kakovost dela, na terenu so bili ves teden in so odlično pripravili smuči za specialni smuk." Gruden je še poudaril znano dejstvo, da na slovenskih smučiščih tako rekoč ni prave proge za smuk, slovensko žensko smučanje pa ima že tri zaporedne naslove v najhitrejši disciplini.

Smučanje je krut šport

Voditelja nista mogla mimo Lindsey Vonn. Jerič je ponovil tezo, ki jo je zapisal že v kolumni – da je Američanka v resnici tragičen lik –, s čimer pa se Gruden ni strinjal: "V njenem primeru ne bi bilo izida, če ne bi tvegala. Smučanje je krut šport. Ona si je tega želela, del vsega je gotovo marketing (gesla, kot so 'nikoli se ne predaj'). Številni smučarji po drugi ali tretji operaciji odnehajo, ona pa je nadaljevala. V individualnih športih na prostem je ogromno forsiranja, če hočeš biti najboljši in si odvisen od sebe, gre vse lahko v hude skrajnosti. Gledal sem seznam 50 najboljših nogometašev Evrope, ki je bil izdan ob 50. obletnici Uefe. Med njimi je manj 'trajno poškodovanih' ljudi, kot jih je med 50 najboljšimi slovenskimi smučarji."

Dodaten kompliment za dosežek Tine Maze

Ena izmed junakinj prvenstva je bila Mikaela Shiffrin, ki je v treh nastopih osvojila tri medalje. Prav Vonnova ji je očitala napako, da bi morala nastopiti v vseh petih disciplinah. Jerič je pohvalil njeno preračunljivost, ki se ji je poplačala v končnem izkupičku in relativni odsotnosti poškodb. Pri tem je dodal: "Tu se vidi dodatna razsežnost Tine Maze, ki v najboljši sezoni ni izpuščala tekem, tako rekoč na vsaki tekmi se je uvrstila med najboljših pet, za piko na i pa nikoli ni bila poškodovana, kar je le dodaten pokazatelj izjemnega dela celotne ekipe."

Mitja Kunc je svojo medaljo osvojil leta 2001 v St. Antonu. Foto: MMC RTV SLO

Po 18 letih medalja tudi za moške

Slovensko moško smučanje se je po 18 letih in Mitji Kuncu spet veselilo medalje na največjih tekmovanjih. Gruden je ocenil vpliv kombinacije: "Štefan Hadalin je kot slalomist dosegel idealni 30. čas smuka. Tisti dan slalomska proga ni ponujala enakovrednih priložnosti, Hadalin je imel priložnost, ki jo je zgrabil z obema rokama." Jerič pa je dodal: "Dolgo smo opazovali tuje smučarje, ki ne sodijo ravno v najožji svetovni vrh in so v kombinaciji dočakali svojo priložnost, zdaj je to uspelo tudi slovenskemu smučanju."

Kranjec je ves zaostanek nabral na prvi progi

Blizu medalje po mestih, po času pa niti ne, je bil Žan Kranjec, ki je veleslalom končal na 5. mestu. Lani pozimi je bil na olimpijskih igrah v isti disciplini četrti, na obeh tekmah je zaostal za veliko trojko današnjega časa Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault. "Najbolj je gotovo razočaran Žan Kranjec, ki smučanju posveča vse. Je zelo konkurenčen, a če ima omenjena trojica dober dan, so pred njim. Tokrat si je ves zaostanek nabral v prvi vožnji." Jerič pa je dodal pozitivno noto, da vendarle ves čas napreduje in je zdaj postal trdni član elitne sedmerice.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora (kliknite na spodnjo sliko), v katerem sta se novinarja dotaknila tudi drugih tem: primerjave med Hirscherjem in Stenmarkom, zakaj bi se Avstrijec po koncu te zime utegnil posloviti, Petri Vlhovi, bližajočem se svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, možnostih Timija Zajca, formi bratov Prevc ...