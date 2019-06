Robert Kranjec je letos v Planici opravil zadnji skok v karieri. Foto: BoBo

"Na pobudo smučarske zveze in trenerjev sem se odločil, da bom pomagal A-ekipi in skrbel, da vsakemu posamezniku prilagodim dres in kroj, da mu to služi na skakalnici. Med kariero sem vedno sam zase poskusil razvijati kroj ali kombinezon, da bi mi pristajal, da bom lahko daleč letel in na podlagi tega, teh mojih izkušenj, bom zdaj poskusil to prenesti na vse fante," je za TV Slovenija povedal rekorder po številu poletov prek 200 metrov.

Veliko časa zdaj preživi ob šivalnem stroju, za katerega je potrebna spretnost. Njegova skrb je tudi, da slovenska reprezentanca pridobi najboljše blago in ne bo zaostajala za konkurenco. "Na kakšne pomembne tekme bom šel, večinoma pa se bo tukaj vse pripravilo na milimeter natančno, da bodo šli fantje sproščeno na tekmo, kar bo pa tam popravkov, bodo malenkostni," je dodal Kranjec. Do zdaj je bil izdelovalec dres za slovenske orle Fred Zoz, ki pa je dobil boljšo ponudbo v tujini.

37-letni zmagovalec sedmih tekem svetovnega pokala je letos končal dve desetletji dolgo bogato kariero, v kateri je osvojil dva mala kristalna globusa v seštevku poletov, olimpijski bron, brona z ekipne tekme nordijskega svetovnega prvenstva in prvenstva v poletih, leta 2012 pa je v Vikersundu postal svetovni prvak v poletih.