Söldenski veleslalom je bil prvi od devetih, na moškem koledarju je še 44 preizkušenj. Naslednji moški veleslalom bo 8. decembra v Beaver Creeku. Naslednji tekmi pa bosta ženski in moški slalom 23. in 24. novembra v Leviju na Finskem. Nato pa se bodo tekme vrstile druga za drugo. Foto: EPA

"Vsako leto sem bolj izkušen, se naučim kaj novega. Točno vem, kaj moram narediti, kako smučati, kakšen pristop ubrati. Na to sem se osredotočil. Skušal sem odpeljati obe vožnji, mi je kar uspelo. Način, kako sem se lotil tekme, je bil pravi," je na vprašanje, ali je dorasel zmagam in visokim uvrstitvam, odgovoril Kranjec.



Za razliko od prejšnjih let letos ni čutil posebne živčnosti, ko je stal na startu veleslaloma v Söldnu: "Ne vem, zakaj ne. Mogoče, ker sem zaupal vase. Vedel sem, kaj moram narediti. Pred prvo tekmo je negotovost, ne veš, kaj bo konkurenca naredila, ne veš, če si še med najboljšimi. Zato je dodaten pritisk." S tretjim mestom je dokazal, da je na pravi poti in da je morda pred njim najboljša sezone v karieri. A je prostora za napredek še nekaj: "Vsako stvar se da še izboljšati. V nekaterih stvareh sem zelo visoko, so le še malenkosti za izpopolniti. Z ekipo dobro delamo. Zaupamo drug drugemu. Iz leta v leto se izboljšujemo. Treba je naprej tako delati. Treba je iskati napredek."



Bergant zadovoljen s smučanjem Kranjca in Hadalina

Glavni trener moške vrste za veleslalom in slalom Klemen Bergant je uvodoma dejal, da je v Kranjca zaupal že od sezone 2014/15, ko je prevzel vodenje ekipe, poudaril pa je, da so se rezultati začeli kazati, ko so začeli verjeti tudi tekmovalci. Bergant je o željah za naprej odgovoril: "O številkah ne govorim rad. Zadovoljen sem, da se oba, Žan in Štefan Hadalin, peljeta, kot sta sposobna v danem trenutku. Če to naredita, sta naredila vse. Odvisno je od konkurence, na katero mesto se bosta na koncu uvrstila. Vsako leto so rezultati boljši. Če prideš na tekmo kot tretji na startni listi, ni cilj, da se uvrstiš v drugo vožnjo. Fokus je na izvedbi."



"Na slalomu smo veliko delali. Oba dobro smučata. Bo pa treba imeti srečo z vremenom. Narediti bo treba še par dobrih treningov. Žanu bo lažje zaradi tega rezultata iz Söldna in ker se je znebil visoke startne številke," je zaključil Bergant. Veleslalom ostaja Kranjčeva prva disciplina, bo pa v tej sezoni več pozornosti posvetil tudi slalomu. "Vsako leto sem treniral slalom, tudi če nisem dosegal dobrih rezultatov. Vztrajal sem. Lani sem naredil velik korak naprej. Na tekmah si nisem zadal rezultatskih ciljev, skušal sem smučati brez pričakovanj. Naredil sem nekaj dobrih rezultatov. Letos imam boljšo številko, zaradi česar je vse lažje. Slalom bom vzel resno, želim si napredovati in narediti kakšen dober rezultat," je pristavil Kranjec.