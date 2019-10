Naj se začne, pa čeprav pri poletnih temperaturah v dolini, si mislijo ljubitelji alpskega smučanja. Sezona svetovnega pokala bo štartala ta konec tedna v Söldnu z ženskim (sobota) in moškim (nedelja) veleslalomom (10.00/13.00), nato bo sledil štiritedenski premor do slaloma v Leviju, ob koncu novembra pa bodo sezono začeli še tekmovalci v hitrih disciplinah. Prenosi vseh tekem bodo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Foto: EPA

Letos bi moral že zato, ker je kariero končal "nepremagljivi" Marcel Hirscher, Kranjec nizati še boljše uvrstitve. 26-letnik iz Bukovice pri Vodicah sezono pričakuje zelo samozavestno, pripravljen je odlično, zanimajo ga le najvišja mesta. Dolgoročno tudi veleslalomski globus. Močan je, kot še nikoli, pridobil je še dva kilograma mišične mase. V intervjuju za MMC je povedal, kako se je v zadnjih dneh pripravljal na sezono (včeraj in danes je smučal na ledeniku Mölltal, sledi selitev v Sölden), kdo bo stopil v Hirscherjeve čevlje, kaj pomeni rekordna denarna pogača v Kitzbühelu in zakaj ni prav, da Stefanu Luitzu niso vzeli lanske zmage v Beaver Creeku.

Žan Kranjec je bil v zadnjih dveh sezonah četrti v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala in se je utrdil v elitni sedmerici. Dolgoročni cilj je, da osvoji tudi mali globus v tej disciplini, kar v slovenskem moškem smučanju ni uspelo še nikomur. Foto: EPA

Prejšnji teden ste preizkusili teren v Söldnu, tam ste bili štiri dni in trenirali na progi, ki je bila skoraj tako dolga, kot je v svetovnem pokalu. Kolikokrat na dan odsmučate po progi na polno, glede na to, da ste 3.000 metrov visoko?

Štirikrat ali petkrat. Lahko bi naredil tudi kakšno vožnjo več, ampak je bila proga že v slabem stanju. Da bi v tem obdobju delal 8 ali 10 ponovitev, nima smisla. Minuta maksimalne obremenitve na 3.000 metrih pobere veliko energije. Če bi pretiraval, bi se lahko pretreniral.

Ali so razmere na ledeniku Rettenbach zadnje dni res zelo dobre?

So. Potem ko v Hintertuxu pred dvema tednoma ni bilo najbolje, smo imeli v Söldnu res dobro podlago in smo lahko odlično trenirali. Teren v Söldnu sicer dobro poznam, ampak vseeno je bilo dobrodošlo da sem ga spet preizkusil. Tam so bile tudi vse ostale reprezentance.

Ste pri konkurenci videli kaj posebnega?

Niti ne. Nič novega, nič pretresljivega, gre samo za treninge, tekma je druga zgodba. Sem samozavesten. Če dobro smučam, sem zelo hiter.

Toliko sem napredoval v zadnjih sezonah, da se mi zdi, da sem lahko prav na vsaki tekmi med boljšimi. V Saalbachu je bilo recimo precej ravninskih delov, ampak že lani sem napredoval v tej prvini, tako da sploh ni več tako pomembno, kakšen teren je. Žan Kranjec

Sölden v prejšnjih dveh sezonah zaradi slabega vremena ni gostil moškega uvoda v sezono, leta 2016 pa ste bili četrti, za Pinturaultom, Hirscherjem in Neureutherjem. Ker sta Hirscher in Neureuther končala kariero, vam ponujamo drugo mesto. Sprejmete, kajne?

Seveda, kar je top tri, je vrhunsko.

Ciljate visoko, omenjali ste celo veleslalomski globus.

Predvsem sem rekel, da je globus eden od dolgoročnih ciljev. Seveda si ga močno želim, zadnji dve leti sem bil četrti v veleslalomskem seštevku, ni pa ravno tako, da je globus glavni cilj sezone.

Kdo bo po Hirscherjevem slovesu prvi zvezdnik svetovnega pokala? Eden od kandidatov je Henrik Kristoffersen, ki tako kot Kranjec smuča na Rossignolu in je pred dnevi podaljšal pogodbo do Pekinga 2022. Norvežan ima v svetovnem pokalu že 53 uvrstitev na zmagovalni oder, 18-krat je zmagal. Foto: Reuters

Lani ste prvič zmagali v svetovnem pokalu, in to na progi v Saalbachu, ki vam niti ne ustreza preveč. Ravnina vam očitno ne dela več težav ...

Toliko sem napredoval v zadnjih sezonah, da se mi zdi, da sem lahko prav na vsaki tekmi med boljšimi. V Saalbachu je bilo recimo precej ravninskih delov, ampak že lani sem napredoval v tej prvini, tako da sploh ni več tako pomembno, kakšen teren je. Povsod sem lahko konkurenčen.

Tudi na soljeni progi? Na svetovnem prvenstvu v Areju, kjer ste bili peti, so bili Norvežani prav zaradi tega v prednosti ...

Da bomo v Areju smučali na soli, si res nismo mislili. Norvežani veliko smučajo v takšnih razmerah, poleti solijo proge ... Vreme pač pogosto kroji dogajanje, to je posebnost smučanja. Enostavno moraš biti dober v vseh razmerah.

V sezono z dvema kilogramoma mišic več Kranjčev kondicijski trener Mitja Bračič je za Delo povedal, da je Kranjec v primerjavi z lansko sezono napredoval za 15 do 20 odstotkov, najbolj na eksplozivni moči. Pridobil je tudi dva kilograma mišične mase: "Zdaj je na takšni ravni, da ne najdem več sparing partnerja zanj. Ni pomembno, ali gremo na štadion ali delamo eksplozivno moč ali vzdržljivost - trenutno ne obstaja nihče, ki bi mu bil kos. Kakršno koli nalogu mu daš, v njej dominira."

Ko sem se udeleževal tekmovanj, sem na državnem šolskem tekmovanju na 400 metrov tekel 51 sekund. Žan Kranjec

Ste po koncu lanske sezone trenirali na soli?

Samo aprila v Banskem.

Štefan Hadalin je povedal, da je v poletne priprave vključil kajak in plezanje. Tudi vi?

Ne, ostal sem predvsem pri fitnesu, teku in kolesarstvu.

Tekaško ste bili že v srednji šoli dobro pripravljeni. Kako hitri ste bili?

Ko sem se udeleževal tekmovanj, sem na državnem šolskem tekmovanju na 400 metrov tekel 51 sekund. Spomnim se, da je zmagal Žan Rudolf, ki je tekel 48. Na 1.000 metrov sem imel čas 2:43.

Poleti ste spet trenirali v Ushuai. Nekateri niso imeli dobre izkušnje, kaj pa vi? Se vam zdi smiselno leteti na južno poloblo?

K sreči smo imeli še zelo dobre razmere, tisti, ki so prišli za nami, pa slabše. 18 smučarskih dni smo naredili, morda sta bila le dva dneva slabša, sicer pa smo naredili zelo dober trening. Predvsem prvih deset dni je bilo odličnih, skoraj laboratorijske razmere smo imeli. Potem je bilo občasno tudi slabše, ampak - nič ni narobe, če kdaj treniraš na mehki podlagi. Prednost, da greš poleti v Argentino ali Čile, je v tem, da si en mesec tam in se lahko v miru pripravljaš, gotovo pa tudi na evropskih ledenikih lahko narediš dober trening.

Stefanu Luitzu so lani najprej vzeli zmago v Beaver Creeku, na koncu pa vendarle "ugotovili", da je upravičen do nje, čeprav je vdihaval dodaten kisik. Foto: EPA

Še naprej boste smučali na Rossignolovih smučeh. So letos kakšne posebne spremembe?

Ne. Nekaj novih smuči sem dobil in potestiral. Podobno velja za konkurenco, vsak seveda poskuša razvijati naprej in nenehno iskati boljše nastavitve, tako da razlike med boljšimi opremljevalci ne bodo velike.

Kdo bo v veleslalomu stopil v Hirscherjeve čevlje?

Prva kandidata sta Pinturault in Kristofersen, prepričan sem, da bosta letos pogosto zmagovala, Odermatt bi se tudi znal priključiti in morda še kakšno novo ime.

Kako vam gre v slalomu?

Sem zadovoljen. Po tekmi v Söldnu bom naredil še kakšen trening več, hočem narediti korak naprej. Lani mi je uspel preskok z visoko številko, letos bom štartal 30., kar je že precej bolje. Želim nizati uvrstitve med 15.

Ste slišali, kakšno denarno nagrado bo dobil zmagovalec tekme v Kitzbühlu, tako v smuku kot tudi v slalomu?

Sem, 100 tisoč evrov.

Predvsem prvih deset dni v Ushuai je bilo odličnih, skoraj laboratorijske razmere smo imeli. Žan Kranjec

Drži. To je rekorden znesek. Organizatorji so nagradni sklad zvišali za 25 odstotkov, na 725 tisoč evrov. Pravijo, da ob 80. obletnici slovite tekme denarja ne bodo trošili za dodatne zabave, ampak ga bodo namenili smučarjem. Je to premik v pravo smer, saj je bilo v Kitzbühlu pogosto tako, da so organizatorji najmanj mislili na športnike?

Smučarjem je seveda po godu, da se denarne nagrade zvišujejo. Lepa nagrada, ampak veliko je treba v Kitzbühelu odšteti za davek. 20 odstotkov daš državi, nekaj vzame tudi občina, kot sem slišal, tako da na koncu ne ostane toliko, kot se sliši. Jaz sem bil tam do zdaj le enkrat v točkah in nisem niti računal, koliko sem dobil izplačano.

Kaj pa v Saalbachu, koliko vam je ostalo neto po zmagi?

Od 30 do 35 tisoč frankov.

Lani je v Beaver Creeku Stefan Luitz skoraj ostal brez veleslalomske zmage zaradi nedovoljenega vdihavanja kisika. Ali to smučarji skrivaj še počnete?

Ko je pravilo začelo veljati, vsaj uradno tega nihče več ni počel, on pa očitno ni vedel za to pravilo. Mi se tega vsekakor nismo šli več ...

Prej pa?

Eno leto vem, da smo imeli kisikovo bombo v hotelu in smo to počeli po treningu, za regeneracijo.

Slovenska aduta za tehnični disciplini: Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Foto: BoBo

Pomaga?

Ne bi rekel, da prav veliko. Bi pa pomagalo na treningu, takoj po prihodu v cilj, da se po vožnji nadihaš.

Je prav, da je športno razsodišče v Lozani na koncu Luitzu vrnilo zmago?

Ne, saj je kršil pravila. Če si previsok s smučmi ali imaš nepravilen dres, vedno dobiš kazen. Pravila so pravila, čeprav si je Luitz po tem, kako kakovostno je odpeljal tisto tekmo, zaslužil zmago.

Ker radi spremljate vse slovenske športnike, nam še povejte, kdaj ste bili zadnjič na kakšni tekmi Slovenije?

Odbojko sem spremljal, v Stožicah sem bil ravno na tekmi s Severno Makedonijo, na kateri so naši izgubili, žal pa potem v izločilnih bojih zaradi treningov nisem mogel priti navijat.