Dominik Paris je prevzel tako vodstvo v svetovnem pokalu kot v smukaškem seštevku. Foto: Reuters

30-letni Italijan je leta 2012 prvo zmago v svetovnem pokalu dosegel prav na Stelviu. Tedaj si je prvo mesto na smuku delil z Avstrijcem Hannesom Reicheltom, ki je tokrat padel in so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Potem ko se je slovito prizorišče vrnilo v svetovni pokal, je Paris Stelivo vzel povsem za svojega. V zadnjih treh letih je tu dobil štiri smuke zapored, lani pa je slavil še na superveleslalomu.



Izjemno je nastopil že v petek, ko so italijanski organizatorji nadomestili smuk iz Val Gardene. Smuk je bil nekoliko krajši od tradicionalnega na Stelviu, za Parisom pa so tokra se razvrstili Feuz, Matthias Mayer in Aleksander Aamodt Kilde. V soboto je Paris spisal podoben scenarij, za veliko presenečenje pa je poskrbel Kryenbühl, ki je na drugo mesto z imenitnim nastopom prišel s številko 25.



Nov izjemen nastop Parisa v Bormiu

Paris se je na progo podal s številko devet. Tudi tokrat je vozil zelo napadalno, ves čas agresivno v smukaški preži in takoj razvil visoko hitrost, a pri vseh vmesnih časih le ni bil najhitrejši. Pri drugem in tretjem je bil hitrejši Mayer, toda srednji del je Paris odpeljal izjemno. Natančen je bil pri vseh zavojih, za razliko od petka je tokrat na prečnem prehodu prišel višje. Na vmesnem času po skoku San Pietro je veliko pridobil, niti veter ni zmotil izjemnega ritma in nastop stopnjeval do cilja, kjer je za 1,61 sekunde prevzel vodstvo.



Feuz je bil zgoraj, kjer je v petek nekoliko izgubil, tokrat hitrejši. 32-letni Švicar je podobno ves čas napadal, a bil malce pozen pred skokom, kar se je nato poznalo pri času. V cilju je zaostal 26 stotink. Ko se je zdelo, da se vrstni red pri vrhu ne more več premešati, pa se je na progo podal 25-letni Kryenbühl. Ves čas je bil blizu, nato pa pri četrtem in zadnjem vmesnem času celo 12 stotink pred Parisom, toda do cilja je izgubil še dve desetinki.



Kryenbühl je v petek v Bormiu s 13. mestom prišel do svoje najboljše uvrstitve v karieri, dan zatem pa je resno ogrozil kraljevino Parisa na Stelviu. Vseeno je torej Južni Tirolec skupaj petič, sicer pa četrtič zapored slavil na smuku v Bormiu. Zdaj ima že 14 smukaških zmag, s čimer je med aktualnimi smučarji najuspešnejši. Po zaslugi Kryenbühla je Feuzu, ki je na zadnjih 17 smukih 15. končal na stopničkah, prevzel vodstvo v specialni razvrstitvi kraljeve discipline, na vrh pa je prvič v karieri skočil tudi v seštevku svetovnega pokala.



V nedeljo bo v Bormiu še kombinacija, na kateri bo slovenske barve zastopal tudi svetovni prvak Štefan Hadalin. To bo zadnja tekma alpskih smučarjev v letu 2019. Svetovni pokal se bo nadaljeval naslednjo nedeljo s slalomom v Zagrebu, naslednji smuk pa bo čez tri tedne, ko sta zapored na sporedu dve sloviti prizorišči, Wengen in Kitzbühel.