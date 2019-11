"Pričakujemo, da si bo svetovno prvenstvo ogledalo 80.000 gledalcev. Cena vstopnic v predprodaji je 26 evrov za stojišča. Na začetku marca v redni prodaji bo stala 33 evrov. Imamo že veliko rezervacij iz tujine, predvsem za najboljše točke, to so tribune. Pričakujemo, da bomo naš cilj glede prodaje vstopnic presegli," je za TV Slovenija dejal generalni sekretar Organizacijskega komiteja Planica Primož Finžgar.

Timi Zajc, Anže Semenič in Peter Prevc bodo marca prihodnje leto pred domačimi gledalci napadali visoka mesta na svetovnem prvenstvu v poletih. Pred tem bo Planica tik pred božičnimi prazniki 21. in 22. decembra gostila najboljše tekače na smučeh, ki se bodo pomerili v sprintih. Foto: www.alesfevzer.com

Nekoliko dražja so mesta na tribuni – A (55 evrov), B (45), Kavka (66). Za otroke, starejše od šest let, je cena štiri evre.

Svetovno prvenstvo v Planici bo ena izmed generalk za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki ga bo zibelka smučarskih poletov gostila leta 2023. "Če primerjamo svetovno prvenstvo v poletih in prvenstvo v nordijskih disciplinah, potem lahko ugotovimo, da je svetovno nordijsko prvenstvo vsaj petkrat večji dogodek," pravi Finžgar.

Prevc: Še dober teden in gremo na tekmo

Na prireditvi v Ljubljani, kjer so uradno začeli prodajo vstopnic, je bil tudi slovenski skakalec in svetovni prvak v poletih iz leta 2016 Peter Prevc. Nova sezona svetovnega pokala se začne čez deset dni, 23. novembra v Wisli. Kako jo pričakuje Prevc? "Za zdaj mi s tem, kar imam še za urediti, kaže dobro. Si pa res rečeš, še dober teden in gremo na tekmo, hkrati pa se miriš, da s tem, ko se začne, se začne, in kar si naredil, si naredil," je dejal Prevc. Poleg Petra Prevca so se prireditve udeležili tudi Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Semenič.

Zlato arhitekturno priznanje za Nordijski center Planica

Mednarodni olimpijski komite in Mednarodno združenje za infrastrukturo za šport in prosti čas sta ustvarjalce Nordijskega centra Planica 5. novembra na sejmu v Kölnu nagradila z zlatim priznanjem za arhitekturni dosežek. Priznanje so v torek tudi uradno predstavili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2019 so med 98 prispelimi projekti podelili sedem zlatih priznanj. O tem, za kakšen uspeh snovalcev Planice gre, pa najbolje priča podatek, da so nagrado v preteklosti prejeli projekti kot olimpijski stadion Ptičje gnezdo v Pekingu, nogometni stadion v Singapurju, ki je stal kar 1,2 milijarde evrov. Planica je stala slabih 48 milijonov.

Prevc: Imam še nekaj stvari za urediti

Začetek prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo v Planici