Alexis Pinturault je v Val d'Iseru poskrbel za veselje domačih navijačev. Foto: EPA

28-letni Francoz, ki je z zmago prevzel tudi vodstvo v svetovnem pokalu, je zmagal 25. v karieri, tretjič je bil najboljši v slalomu, prvič po Wengnu januarja 2014. To je bila njegova tretja zmaga v Val d'Iseru, kjer je pred tem zmagal že v slalomu in velelslalomu. Pinturault je s številko 1 odprl slalom, ki bi sicer moral biti v soboto, ampak so ga zaradi vetra prestavili na nedeljo, veleslalom pa odpovedali. Že na prvi progi je bil odličen in prismučal si je 59 stotink prednosti pred velikim presenečenjem – Američanom Lukom Wintersom, ki je drugi čas prve postavitve postavil s številko 40. Manj kot sekundo so zaostajali še nosilci medalj s slaloma zadnjih olimpijskih iger v Pjongčangu, Švicar Ramon Zenhäusern, Šved Andre Myhrer in Avstrijec Michael Matt.

Zmagovita vožnja Pinturaulta

V drugi vožnji je najhitrejši čas postavil Henrik Kristoffersen. Norvežan, ki je dobil prvi slalom zime v Leviju, je v prvi vožnji naredil veliko napako in zasedel šele 27. mesto. V finalu je pokazal svoje znanje in v vodstvu vztrajal vse do nastopa Stefana Grossa. Italijan je bil po prvi vožnji deveti, Kristoffersena pa je prehitel za stotinko. Vztrajala sta na prvih mestih do nastopa četrtega po polovici preizkušnje v Savojskih Alpah Myhrerja. Igra stotink je bila na strani olimpijskega prvaka, ki je Grossa prehitel za tri stotinke. Sledil je odstop Zenhäuserna, veliko napako je napravil tudi Winters, Pinturault pa je še enkrat smučal odlično in v cilj prišel s kar 1,44 sekunde prednosti pred Myhrerom, tretje mesto pa je zasedel Gross.

Bergant: Seveda nisem zadovoljen

Nastop Hadalina v drugi vožnji

Hadalin je bil z zaostankom 3,12 dvaindvajseti. V finalu je že do prvega vmesnega časa izgubil več kot polovico prednosti pred Kristoffersenom, ki je po polovici preizkušnje znašala več kot sekundo. Do naslednjega vmesnega časa že skoraj sekundo in v cilj je prišel na tedaj deseto mesto. Po prvi vožnji je bil 16. Tedaj je imel v zgornjem delu 13. čas. V srednjem je nekoliko izgubil ritem in bil tako na drugem vmesnem času 17., a je v spodnjem smučal bolje in v cilj z zaostankom 1,73 sekunde prišel na 14. mesto. Potem je izgubil še dve mesti. Žan Kranjec se je na progo podal s številko 27. Po spodbudnem zgornjem delu sta sledila napaka in odstop.

Nastopa Hadalina in Kranjca v prvi vožnji

"Tudi tokrat se v finalu ni izšlo po mojih željah. V drugem teku sem poskušal z napadom. Ni se dobro končalo. Napak je bilo preveč, smučanje je bilo na precej nižjem nivoju kot v prvi vožnji," je povedal Hadalin. Kranjec je medtem misli usmeril že v Alta Badio: "Žal, saj je bilo do usodne napake moje smučanje solidno. Sem pa dokazal, da sem tudi v slalomu lahko konkurenčen, kar je lepa spodbuda pred nadaljevanjem sezone. Že v torek potujemo na trening v Alta Badio, tako da se bom lahko optimalno pripravil na novi tekmi. Proga v Italiji mi je zelo všeč. Že večkrat sem dokazal, da sem tam lahko zelo hiter. V tem trenutku imam v glavi že nedeljski veleslalom."

"Seveda nisem zadovoljen. Štefan v tem trenutku boljših slalomskih voženj žal ni sposoben. Do januarja bomo težave skušali odpraviti. Žan? Dobro smuča tudi v slalomu. Škoda za odstop, saj bi mu druga izredno težka in uničena proga zagotovo ustrezala," je ocenil glavni trener Klemen Bergant.

Končni vrstni red: 1. A. PINTURAULT FRA 1:47,91 2. A. MYHRER ŠVE +1,44 3. S. GROSS ITA 1,47 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,48 5. M. MATT AVT 1,73 6. K. JAKOBSEN ŠVE 1,75 7. L. MEILLARD ŠVI 1,85 8. V. MUFFAT-JEANDET FRA 2,21 9. S. FOSS-SOLEVAAG NOR 2,27 10. D. YULE ŠVI 2,35 ... 22. Š. HADALIN SLO 3,12 Odstop: Kranjec, Noel, Zenhäusern ...

Po prvi vožnji: 1. A. PINTURAULT FRA 52,85 2. L. WINTERS ZDA +0,59 3. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,72 4. A. MYHRER ŠVE 0,88 5. M. MATT AVT 0,93 6. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,08 7. I. RODEŠ HRV 1,10 8. D. RYDING VB 1,12 9. S. GROSS ITA 1,14 10. D. YULE ŠVI 1,19 ... 16. Š. HADALIN SLO 1,73 Odstop: Kranjec, Noel, Grange ...

SKUPNO (8/45) 1. A. PINTURAULT FRA 264 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 243 3. M. MAYER AVT 233 4. V. KRIECHMAYR AVT 212 5. D. PARIS ITA 204 6. B. FEUZ ŠVI 192 7. A.-A. KILDE NOR 188 8. M. ODERMATT ŠVI 170 9. M. CAVIEZEL ŠVI 163 10. T. FORD ZDA 150 ... 13. Ž. KRANJEC SLO 120 63. K. KOSI SLO 22 74. Š. HADALIN SLO 17 76. M. HROBAT SLO 15 88. M. ČATER SLO 10 104. B. KLINE SLO 2