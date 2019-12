Žanu Kranjcu se na uvodu v sezono lahko upravičeno smeje. Foto: BoBo

Žan Kranjec četrti v Beaver Creeku

Kranjec je za deset mest izboljšal svojo prejšnjo najvišjo uvrstitev v Beaver Creeku. Po prvi vožnji je bil 27-letnik peti, v finalu pa je pridobil še eno mesto. Tommy Ford, Henrik Kristoffersen in Leif Kristian Nestvold so bili tokrat hitrejši.

"Pokazal sem, da sem lahko tudi v ZDA hiter in konkurenčen najboljšim. Na koncu sem upal tudi na stopničke, ampak je bila prva trojica danes boljša. Kljub temu je četrto mesto vrhunski rezultat. Sem zadovoljen," je za Val 202 povedal Kranjec, ki je bil na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu tretji. Skupno je v tej disciplini četrti, 40 točk za vodilnim Fordom.

Kranjec je letos v pripravah naredil vse, da se ne bi ponovile slabše ameriške predstave. "Veliko sem treniral, preizkusil sem tudi različne nastavitve. Ta rezultat je skupek vsega, boljšega smučanja in nastavitev," je povedal Kranjec, ki ga nova veleslalomska preizkušnja čaka že v soboto v Val d'Iseru (9.25/13.00, prenos TV SLO 2).

SVSL: Nastop Ilke Štuhec v Lake Louisu

Ilka prepričana, da gredo v pravo smer

17. in 21. mesto v smuku ter 20. v superveleslalomu so uvrstitve Ilke Štuhec v Lake Louisu, kjer še ni našla šampionske forme. A tako je bilo tudi lani, potem pa je eksplodirala na evropskih tleh. Štuhčevi je najbolje kazalo prav na zadnji tekmi v Lake Louisu, superveleslalomu. Višjo uvrstitev ji je preprečila velika napaka na začetku tehničnega dela, saj je bila na drugih odsekih ob boku najhitrejšim.

"Hotela sem napasti, pokazati vse, kar znam, ampak me je tisti del presenetil. Prineslo me je prenizko, posledično sem izgubila hitrost in bila zatem zelo pozna pri prehodu v strmino. Sem zadovoljna, čeprav sem tudi malo jezna," je bila mešanih občutkov Štuhčeva.

Kljub ne ravno blestečim uvrstitvam ji je super-G dal pozitivne informacije za nadaljevanje sezone. "Gre za začetek še ene sezone. Dobila sem nekakšno potrditev, da delamo v pravo smer, da so stvari OK in da se nisem pozabila smučati. Manjka mi še nekaj kilometrine in zaupanje," optimistično v prihodnost zre dvakratna svetovna prvakinja.

Ženske bodo konec tedna nastopile v St. Moritzu v superveleslalomu in paralelnem slalomu. Zadnji letošnji smuk bo 22. decembra v Val d'Iseru.