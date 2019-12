Peter Prevc je bil po drugem mestu odlično razpoložen. Na zmagovalnem odru je končal že pred tedni v Ruki, a mu je takrat diskvalifikacija zaradi neustreznega dresa odnesla uvrstitev v "top 3". Foto: EPA

To so prve stopničke za Prevca po letošnjem 10. marcu, ko je bil v Oslu tretji. Zadnje zmage se je veselil 11. februarja 2017 v Saporu. Tokratna uvrstitev je tako njegova druga najboljša po sijajni sezoni 2015/16, ko je s 15 zmagami osvojil veliki kristalni globus! V skupnem seštevku je pred začetkom novoletne turneje prihodnjo nedeljo v Oberstdorfu sedmi.

"Danes sem zelo srečen. Na tekmi mi je uspelo prikazati dobre skoke. S tem sem dokazal to, kar sem govoril že nekaj časa, da se lahko povzpnem na stopničke. Bila je zelo težka tekma, razmere so se ves čas menjavale, zato sem zelo vesel, da mi je uspelo ostati zbran. V bistvu sem bil kar malo presenečen, da sem bil s tako malo metri tako visoko uvrščen po prvi seriji," je po 54. stopničkah v karieri povedal Prevc.

"Predvsem sem vesel, da so se točkovni pribitki tokrat sešteli v mojo korist. Nič se mi ni odvalilo od srca, saj sem nekako le čakal, kdaj se bo zgodilo. Na uradnih treningih in v kvalifikacijah sem bil že nekajkrat blizu, med prvimi tremi ali petimi. Lepo sem čakal, kdaj se bodo te številke 'poklopile' in čakanje se mi je izplačalo. Zadovoljen sem s celotno sezono, moji skoki so na visoki ravni. Štirikrat sem bil med deseterico. Do zdaj nisem bil nič napet ali živčen, tako da grem tudi zdaj lahko mirno naprej, kot sem prišel do sem. Skoke bo treba čim bolj utrditi in potem se bo še kakšen premik naprej zgodil sam," je dodal.

Zdrs Johanssona in Krafta v finalu

V rumeni majici je znova Kobajaši, ki je v lanski sezoni dobil vse štiri tekme na turneji štirih skakalnic. V tej sezoni je po slavju v Klingenthalu prejšnjo nedeljo zmagal drugič, skupno pa 15. v karieri.

Najboljši v prvi seriji, Norvežan Robert Johansson, je v finalu skočil slabo in nazadoval na osmo mesto.

Tudi pred to tekmo vodilni v svetovnem pokalu Stefan Kraft, ki je po prvi seriji zasedal četrto mesto, je v drugi precej izgubil. Pri doskoku je namreč padel in zdrsnil na 18. mesto.

Pred njim sta bila uvrščena še dva Slovenca - Anže Lanišek 14. in Rok Justin 16. Domen Prevc je bil 19., Tilen Bartol 30. Brez finala sta ostala Anže Semenič (53.) in Timi Zajc (57.).

Čestitke Petru za zaslužene prve stopničke letos. V prvi seriji je opravil res odličen skok v zelo težkih vetrovnih razmerah. Tudi v drugo je prikazal zelo dober skok in osvojil izjemno drugo mesto. Tudi preostali fanti so dobro opravili svojo nalogo, Anže, Rok s svojim najboljšim dosežkom v svetovnem pokalu, dobro je skakal tudi Domen, čestitke tudi Tilnu za uvrstitev v finale. Glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj

Lanišek, ki je sezono začel s stopničkami v Wisli in Ruki, nato pa v nadaljevanju rezultatsko padal, je vesel, da se krivulja spet obrača navzgor. "Z današnjo tekmo sem zadovoljen bolj tako tako. To niso slabi skoki, niso bili pa ravno najboljši. Na državnem prvenstvu v Planici ta teden sem skakal bolje. A krivulja se počasi znova vzpenja," je razmišljal Lanišek, ki je v svetovnem pokalu skupno na osmem mestu, takoj za Prevcem.

Kvalifikacijsko serijo so morali danes po štartni številki 17 prekiniti in odpovedati, tako da je v prvi seriji nastopilo vseh 63 skakalcev. Tudi na tekmi so imeli skakalci težke in zelo spremenljive vetrovne razmere ob močnem dežju.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 132,5/134,0 272,0 2. P. PREVC SLO 123,5/127,5 263,1 3. J. HÖRL AVT 134,0/136,5 262,0 4. K. GEIGER NEM 133,0/125,0 260,6 5. D. HUBER AVT 128,0/139,5 259,0 6. P. ASCHENWALD AVT 128,5/134,0 257,7 7. M. LINDVIK NOR 126,5/122,5 255,2 8. R. JOHANSSON NOR 134,0/122,0 253,4 9. K. STOCH POL 128,5/118,5 252,7 10. S. LEYHE NEM 117,5/128,5 250,1 14. A. LANIŠEK SLO 124,0/125,0 241,7 16. R. JUSTIN SLO 122,0/116,0 240,6 18. S. KRAFT AVT 127,0/125,5 237,4 19. D. PREVC SLO 118,0/122,5 236,6 30. T. BARTOL SLO 119,5/110,0 210,8 ------------- zunaj finala: ----------- 53. A. SEMENIČ SLO 113,0 90,5 57. T. ZAJC SLO 107,0 86,5

Po 1. seriji: daljava točke 1. R. JOHANSSON NOR 134,0 128,8 2. P. PREVC SLO 123,5 128,0 3. K. GEIGER NEM 133,0 127,2 4. S. KRAFT AVT 127,0 126,8 5. K. STOCH POL 128,5 125,9 6. M. LINDVIK NOR 126,5 124,4 7. R. KOBAJAŠI JAP 132,5 124,2 8. P. ASCHENWALD AVT 128,5 123,8 . J. HÖRL AVT 134,0 123,8 10. M. BOYD CLOWES KAN 126,0 121,4 ... 15. R. JUSTIN SLO 122,0 118,6 16. A. LANIŠEK SLO 124,0 118,4 20. D. PREVC SLO 118,0 114,3 27. T. BARTOL SLO 119,5 107,8 ------------- zunaj finala: ----------- 53. A. SEMENIČ SLO 113,0 90,5 57. T. ZAJC SLO 107,0 86,5

Svetovni pokal (7/30): 1. R. KOBAJAŠI JAP 440 2. S. KRAFT AVT 369 3. K. GEIGER NEM 347 4. K. STOCH POL 275 5. D. A. TANDE NOR 273 6. P. ASCHENWALD AVT 272 7. P. PREVC SLO 217 8. A. LANIŠEK SLO 206 9. M. LINDVIK NOR 183 10. J. SATO JAP 178 ... 19. T. ZAJC SLO 98 25. D. PREVC SLO 65 35. R. JUSTIN SLO 24 55. T. BARTOL SLO 3 58. A. SEMENIČ SLO 1