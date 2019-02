Slovenke četrte, zlata medalja Nemkam

V sredo ob 16.15 še posamična tekma

Seefeld - MMC RTV SLO

Urša Bogataj je bila s 101,0 m in 99,5 m najdaljša Slovenka v obeh serijah. Foto: Reuters

Slovenske smučarke skakalke so na svetovnem prvenstvu v Seefeldu na ekipni tekmi pristale tik pod zmagovalnim odrom, na četrtem mestu. Zmagale so Nemke pred Avstrijkami in Norvežankami.