Maja Vtič, ki je pred tremi leti zasedla tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, je v letošnji sezoni daleč od prave forme. Foto: www.alesfevzer.com

Na obeh treningih je bila najbolj razpoložena od slovenske peterice Urša Bogataj. Skočila je 98 in 99,5 metra, kar sta bili peti oceni serije. Popoldne je pristala pri 96 in 101 metru, kar sta bili druga in prva daljava serije. Dvoboj za mesto v ekipi na jutrišnji in sredni posamični tekmi je dobila Jerneja Brecl. Skočila je 86,5, 89,5, 90 in 93 metrov, medtem ko je Vtičeva pristala pri 90,5, 85,5, 89,5 metra.

V prvi seriji je bila s 102,5 metra najboljša Norvežanka Maren Lundby, v drugi s 102 metroma Katharina Althaus, v tretji s 95,5 metra Juliane Seyfahrt in v četrti Bogatajeva.

Prva ženska ekipna tekma v zgodovini svetovnih prvenstev bo v torek ob 16.15. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Slovenske skakalke imajo visoke načrte na ekipni tekmi

Nemke imajo najmočnejšo postavo

Na štartu bo enajst reprezentanc. Za Slovenijo bo začela Špela Rogelj, sledile bodo Jerneja Brecl, Nika Križnar in Urša Bogataj. Poleg Slovenk so v vlogi favoritinj Japonke (Juki Ito, Kaori Ivabuči, Nozomi Marujama in Sara Takanaši), Avstrijke (Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl in Daniela Iraschko-Stolz), Norvežanke (Anna Odine Stroem, Ingebjoerg Saglien Braaten, Silje Opseth in Maren Lundby) in Nemke (Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt in Katharina Althaus).