Zlati nasmešek Višnarjeve in Lampičeve po srebrni snežinki

Srebrni medalji okoli vratu svetovnih podprvakinj - Katje Višnar in Anamarije Lampič. Foto: RTV SLO/David Črmelj

Dopoldne sta razveselili vso Slovenijo s prvo medaljo na svetovnem prvenstvu v Seefeldu – medalja je srebrna, a nasmešek tekačic na popoldanski podelitvi je vreden zlata.

Po srebru in bronu Petre Majdič, ki ju je v šprintu osvojila leta 2007 v Saporu in 2011 v Oslu, je to tretje odličje Slovenije v tej panogi na SP-ju in obenem deveto na prvenstvih v nordijskem smučanju.

Podelitev medalj najboljšim tekačicam v ekipnem šprintu

Je bil to trenutek, za katerega je 34-letna Višnarjeva delala celotno svojo kariero, je po podelitvi zanimalo novinarja TV Slovenija Aleša Potočnika.

Komaj sva čakali, da nama obesijo to zelo zelo težko kolajno okoli vratu, in mislim, da je ves trud za nazaj poplačan.Zelo sem ponosna in vesela, da sva jo osvojili skupaj s Katjo. Anamarija Lampič

"Da, zagotovo, je poseben trenutek, pomisliš na marsikaj, kar si preživel in za kar se je splačalo vztrajati. Zelo rada imam ta šport in danes to proslavljati skupaj s preostalo ekipo in družino so nepozabni trenutki."

Mlajša izmed dvojice, 23-letna Lampičeva, je kot torpedo šla v zadnji krog: "Moram reči, da je bila skorajda najbolj 'simpl' tekma v vsej sezoni, je v bistvu šlo kar samo od sebe. Tako sem vesela, da nama je uspelo s Katjo. Res, noro, noro!" Kakšen zagon pa ji je to dalo za naprej: "Zelo veliko zagona, motivacije zdaj sploh ne bo manjkalo, upam, da bo šlo tako naprej, da bo teh medalj čim več."

Višnarjeva in Lampičeva presenetili s srebrom na ekipnem šprintu

Posebni trenutki, eni najlepših v moji karieri, tako da sem res neizmerno vesela. Veliko mi pomeni, da je ekipna, ker zadaj stoji celotna ekipa, ima še posebno težo zaradi tega. Katja Višnar

Katjin uspeh odmeva tudi na Norveškem, po osvojitvi srebrne medalje je dala številne intervjuje v norveščini: "Ta šport na Norveškem zelo cenijo, tudi sama se počutim tam zelo cenjeno. Cenijo tudi nas Slovence, vedo, da imamo kvalitete, danes smo pokazali, da smo tega sposobni, veliko pohval slišimo ne samo iz Norveške, temveč tudi iz drugih reprezentanc. Zelo lepo je slišati vse te pohvale."

Kot je že v navadi, sta bili novi športni junakinji deležni lepega sprejema tudi v hotelu, čestitat so jim prišli tudi slovenski smučarski skakalci.