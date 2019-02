Nepopisno veselje Katje Višnar in Anamarije Lampič. Foto: Reuters

Zmagala je švedska dvojica, Lampičeva pa je bila v silovitem finišu močnejša od Norvežanke in Rusinje. Vse so se zvrstile znotraj sekunde.

Vseskozi med prvo četverico

Slovenki sta po tihem računali na vrhunsko uvrstitev, a o medalji se ni razmišljalo naglas. Višnarjeva in Lampičeva sta bili na 7,2 kilometra dolgi progi vseskozi v boju za vrh. Višnarjeva je v predzadnji etapi Lampičevi predala kot četrta, dobro sekundo za vodilno Rusijo, nato pa je sledilo dramatičnih zadnjih 1.200 metrov.

Silovit finiš Lampičeve

Lampičeva se je na zadnjem vzponu prebila na drugo mesto, v ciljni ravnini pa je bila od nje močnejša le Švedinja, ki je ciljno črto prečkala 37 stotink pred Slovenko. Norveška je osvojila bron (+0,60), brez medalje pa je ostala Rusija (0,93).

Zmagoviti krik Anamarije Lampič po prihodu v cilj. Foto: Reuters

Tretja tekaška medalja na svetovnih prvenstvih

Po srebru in bronu Petre Majdič na posamičnih šprinterskih leta 2007 v Saporu in 2011 v Oslu je to tretja medalja v smučarskem teku na svetovnih prvenstvih, skupaj pa deveta na svetovnih prvenstvih v nordijskih disciplinah.

Šimenc in Lampič deveta

V finala sta se uvrstila tudi Miha Šimenc in Janez Lampič, ki sta po padcu Šimenca zasedla deveto mesto. naslov je osvojila Norveška pred Rusijo in Italijo.

Ekipni šprint (Ž): 1. ŠVEDSKA 15:14,93 Nillson/Dahlqvist 2. SLOVENIJA +0,37 Višnar/Lampič 3. NORVEŠKA 0,60 Flugstad-Östbergin/Caspersen Fala 4. RUSIJA 0,93 5. ZDA 2,79 6. NEMČIJA 6,71

