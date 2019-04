Štefan Hadalin je ob koncu sezone alpske smuči za en dan zamenjal s turnimi in bil navdušen. Foto: Osebni arhiv

"Do zdaj nisem imel priložnosti. Na Voglu, kjer sem aprila prvič preizkusil turne smuče, pa sem videl, kakšen užitek je to. Občutek je povsem drugačen. Pri tekmovalnih smučeh porabljaš veliko energije, pri turnih smučeh pa moraš imeti več občutka. Ničesar ne smeš prehitevati."

Ali Hadalina morda mikajo tudi kakšni večji podvigi, podobni Kostelićevemu prečkanju Grenlandije? "Ne, v takšne ekstreme ne bi šel, bi pa prečil slovenske Alpe s turnimi smučmi. Predvsem Julijci me mikajo."

Čeprav je postal ljubitelj turnega smučanja, ga sveže zapadli suh sneg (pršič), ki v srcih številnih ljubiteljev smučanja igra posebno vlogo, ne vznemirja. "Pri turnem smučanju ne gre samo zato, da smučaš po 'celcu', ampak je pomembneje, da prideš na vrh hriba, na katerega drugače ne moreš. Kadar se zgodi, da na smučišču zapade svež sneg, raje tisto jutro dlje spim. Da bi šel na zasnežen teren zgodaj z alpskimi smučmi, se mi ne zdi smiselno, saj s tem porabiš ogromno energije, ki jo raje prihranim za tekmovanja."

Letos je Hadalin na slalomu v Kitzbühelu s številko 21 osvojil 12. mesto. Prihodnje leto želi seveda še višje, morda bo pomagal tudi poletni ogled zahtevne proge Ganslernhang. Foto: Reuters

Do enajst ur spanja

Prav spanje je tisto, ki ga Štefan Hadalin pozimi najbolj pogreša, zato želi v treh tednih dejavnega odmora po sezoni nadoknaditi zamujeno. "Spim tudi do enajst ur in se zbujam okoli 9. ure. Med sezono moram namreč vstajati zelo zgodaj. Zbujam se prej kot konkurenca, saj naredim še posebne vaje in si rad vzamem dovolj časa. Kadar je štart tekme ob 10. uri, me tako budilka zbudi že ob 5.15."

Po zelo uspešni sezoni, v kateri je na svetovnem prvenstvu v Areju osvojil srebrno snežinko v kombinaciji, je Hadalin nekaj dni namenil tudi preizkušanju nove opreme. "Bili smo v Banskem in kljub pomladanskemu snegu dobili nekaj smernic, tako da bo julija in avgusta lažje."

Po Vitrancu sledi še ogled proge Ganslernhang

V pripravljalnem obdobju bo poudarek podoben kot lani, cilji za novo sezono so znani že zdaj: "Prvi večji cilj bo, da se v slalomu prebijem med prvokategornike, v veleslalomu pa si želim osvajati točke svetovnega pokala."

Da se bo še bolje spoznal s tereni, kjer potekajo tekme, bo poleti obiskal Kitzbühel. "Vsako leto grem peš po Vitrancu, kar je svojevrsten užitek. Odločil sem se, da grem konec junija še v Kitzbuhel, kjer se bom ustavil v sklopu krajšega poletnega oddiha. Za popestritev bom prehodil slalomsko progo Ganslernhang, morda tudi smukaško Streif. Zanima me, kako je poleti videti ta proga. Pozimi je izjemno zahtevna s številnimi prelomnicami in to mi je uganka. Obenem so tereni drugačni poleti kot pozimi in to mi je zelo zanimivo, prav tako dobim občutek, da se s progo lahko bolj poistovetim."