29-letna Tiril Eckhoff (fotografija je arhivska) je zmagala osmič v karieri. Foto: EPA

Eckhoffova je kljub zgrešenemu strelu in kazenskemu krogu za šest sekund ugnala Francozinjo Justine Braisaz in za 20 Rusinjo Marketo Davidovo, ki sta delo na strelišču opravili brezhibno. Odločitev o zmagovalki je padla v zadnjem krogu v smučini. Tam je bila Eckhoffova deset sekund hitrejša od Braisazeve.

Klemenčičeva 68., Einfaltova 80., Vindišarjeva 90.

Slovenske biatlonke so ostale brez sobotnega zasledovanja. Najboljša je bila Polona Klemenčič z dvema kazenskima krogoma ter dvema minutama in pol zaostanka na 68. mestu, Lea Einfalt je bila po dveh kazenskih krogih 80., mlada Nika Vindišar pa po treh zgrešenih strelih 90.

Odločitev o zmagovalki je padla v zadnjem krogu v smučini. Tam je bila Eckhoffova deset sekund hitrejša od Braisazeve. "Res sem vesela, da mi je tak tek uspel v tako težkih razmerah. A malo smo tega tudi vajeni, saj na Norveškem poleti pogosto treniramo v dežju. Zame to zato morda niso najtežji pogoji, a tekaški del je bil trd. Skoraj smučanje na vodi," je po zmagi povedala Eckhoffova, ki je prejšnji teden dobila že zasledovanje v Hochfilznu.

Dekleta so imela težke pogoje

"Tokrat so imela naša dekleta izredno težke pogoje. Startne številke so bile precej v ozadju, zato je bilo na tekmi dodatno težko. Predvsem za Leo Einfalt in Polono Klemenčič lahko rečem, da sta se znašli solidno. Za zasledovanje, ki ga na taki tekmi pričakujemo, pa bi morali obe zadeti še malo več. Potem bi bilo lažje. Očitno bo treba počakati na naslednjo priložnost in verjeti v uspeh. V Hochfilznu so dekleta že dokazala, da sodijo v prvo polovico uvrščenih," je nastop v močnem dežju pokomentirala trenerka ženske vrste Andreja Mali.

V skupnem seštevku še vedno vodi Italijanka Dorothea Wierer, ki je danes zasedla 22. mesto, z 207 točkami, danes šestouvrščena Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold pa za njo zaostaja osem točk.

V četrtek so se v Franciji že pomerili biatlonci. Slovenci so ostali brez točk, na zasledovalno tekmo pa so se uvrstili Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan. Še posebej razočaran je bil Jakov Fak, ki je na 84. mestu ostal brez zasledovanja.

V soboto sta v Le Grand Bornandu na sporedu obe zasledovalni tekmi ter v nedeljo še tekmi s skupinskim štartom.

BIATLON - SVETOVNI POKAL LE GRAND BORNAND 7,5 km, šprint (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 20:27,0 (1) 2. J. BRAISAZ FRA +6,2 (0) 3. M. DAVIDOVA ČEŠ 20,5 (0) 4. S. MIRONOVA RUS 17,0 (0) 5. D. HERRMANN NEM 29,7 (2) 6. I. TANDREVOLD NOR 31,7 (1) 7. I. KRJUKO BLR 44,9 (0) 8. J. SIMON FRA 46,7 (1) 9. O. PIDRUŠNI UKR 47,1 (0) 10. P. FIALKOVA SLK 48,8 (1) ... 68. P. KLEMENČIČ SLO 2:29,6 (2) 80. L. EINFALT SLO 3:06,5 (2) 90. N. VINDIŠAR SLO 3:54,5 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi