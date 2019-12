Siegle je bil na progi Ptic roparic pred Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem, medtem ko je bil tretji Avstrijec Matthias Mayer (+0,30). Četrto mesto je pripadlo Nemcu Thomasu Dressnu, zmagovalcu Lake Louisa.

Mayer, dvakratni olimpijski prvak in zmagovalec uvodnega superveleslaloma, je v torek grdo padel, a ga je zdravniška ekipa avstrijske ekipe pripravila za nastop.

Med Slovenci je bil na 30. mestu najboljši Martin Čater (+1,91). Klemen Kosi je bil 50. (+2,62), Miha Hrobat 52. (+2,76), Boštjan Kline pa 55. (+3,34).

Smuk bo v soboto ob 19.00. Prenos bo na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Ženski trening v Lake Louisu odpovedan

Medtem je bil drugi trening ženskega smuka v Lake Louisu zaradi slabega vremena in novozapadlega snega odpovedan. Na prvem je bila Ilka Štuhec, ki se vrača po poškodbi, 15. Smuka bosta v petek in soboto, v nedeljo pa superveleslalom.

ALPSKO SMUČANJE SVETOVNI POKAL (M) BEAVER CREEK, smuk Prvi trening: 1. R. COCHRAN-SIEGLE ZDA 1:41,37 2. A. A. KILDE NOR +0,24 3. M. MAYER AVT 0,30 4. T. DRESSEN AVT 0,38 5. V. KRIECHMAYR AVT 0,39 6. M. CASSE ITA 0,59 7. A. S. SEJERSTED NOR 0,72 8. K. JANSRUD NOR 0,86 9. S. NYMAN ZDA 1,06 10. P. FILL ITA 1,14 ... 30. M. ČATER SLO 1,91 50. K. KOSI SLO 2,62 52. M. HROBAT SLO 2,76 55. B. KLINE SLO 3,34