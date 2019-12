Ilka Štuhec bo nocoj začela svojo deseto sezono v svetovnem pokalu. Tri je zaradi poškodb v celoti izpustila. Foto: Reuters

29-letna Štajerka, ki je v novo sezono vstopila s spremenjeno ekipo, pravi, da je pripravljena odlično. Na tekme v Lake Louisu se je pripravljala v Copper Mountainu skupaj z drugimi najboljšimi smučarkami. "Celoten sklop priprav, ki smo ga opravili tam, je bil vrhunski. Bolje skoraj ne bi moglo biti," pravi dvakratna svetovna prvakinja.

Enakega mnenja je tudi njen novi trener Stefan Abplanalp. "Na treningih ji gre odlično, to pa mora prenesti še na tekme. Spet se bo morala naučiti tekmovati," je dejal Švicar in dodal: "Če je svetloba dobra, če ji podlaga daje dovolj opore, če so razmere dobre, je Ilka že zdaj zelo hitra in se lahko že zdaj kosa z najboljšimi."

Štuhčeva po odličnih pripravah ne čuti dodatnega pritiska v Lake Louisu

Glede na treninga še precej prostora za izboljšave

Na obeh uradnih treningih v Lake Louisu najboljša slovenska smučarka ni bila v ospredju. Na prvem je dosegla 15., na drugem 13. čas, vendar je bilo to previdno tipanje, ki ne odraža njene dejanske forme. Kako trenutno kotira, bo jasno po tridnevnem programu v Lake Louisu, kjer bosta dva smuka in super-G.

"Na progi sem se počutila precej bolje. Vedela sem, kaj lahko pričakujem, tako da je bilo precej manj neravnin kot pred dvema dnevoma. Popravila sem večino stvari, ki sem jih morala popraviti, ampak še vedno je kar precej prostora za izboljšave," je četrtkov zadnji trening ocenila Štuhčeva, ki je za ponovno najhitrejšo Norvežanko Liejevo zaostala za 1,04 sekunde.

V Lake Louisu, kamor se je tudi lani vračala po poškodbi, si je prejšnje leto naložila preveliko breme pričakovanj, zato ni dosegla tistega, kar je pričakovala. Bila je šesta in 14. Večji uspehi so prišli pozneje na evropskih tekmah. Letos si želi v Kanadi odsmučati brez pritiska.

Ilka Štuhec po treningih: Še veliko prostora za izboljšanje

Številka 13 v tej sezoni že dobitna

Kot druga s svetovne smukaške lestvice si je Štuhčeva izbrala številko 13, s katero je dobila svoj zadnji smuk svetovnega pokala v Val Gardeni. Nekaj je vraževerja, nekaj zbiranja informacij s proge, saj bo ob njenem nastopu večina favoritinj že v cilju. Zadnji konec tedna je bila 13 srečna številka v moškem smučanju, saj sta z njo zmagala Matthias Mayer in Thomas Dressen.

Pred Ilko je na lestvici le dobitnica malega kristalnega globusa v prejšnji sezoni Nicole Schmidhofer, ki si je izbrala številko 9.

Trda, ledena in dolga proga

Proga je ista kot prejšnji teden pri moških – trda in ledena. Za dekleta je tudi precej dolga, saj dekleta v Evropi trenirajo na minuti. Že na začetku zelo zahteven preizkus za Štuhčevo, torej.

Štuhčeva bo edina slovenska predstavnica na smuku, ki se bo začel ob 20.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.