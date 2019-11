Ilka Štuhec bo v torek na prvem treningu v Lake Louisu po 283 dneh končala tekmovalni premor. Foto: BoBo

Na progi imaš vse: strmino, ravnino, pukle, zavoje, skok, v bistvu je vse primerno za tekmo svetovnega pokala. Da lahko treniram na takšni ravni v tem delu priprav, je zelo dobrodošlo.

Seveda, primerjali smo tudi čase s tekmicami iz drugih reprezentanc in dobili nekaj primerjav. A spremenljivk je še vedno veliko, časi s treningov so lahko zelo varljivi. Še vedno se osredotočam nase in na svojo izvedbo. Vožnje želim izpopolniti, odpravljati tudi manjše napake in vstopiti v sezono kar se da dobro pripravljena.

Ilka Štuhec po koncu priprav na novo sezono, ki se bo zanjo začela s smukom 6. decembra v Lake Louisu.