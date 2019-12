Anamarija Lampič bo moči usmerila v sobotni šprint v klasični tehniki. Foto: BoBo

Lampičeva je za zmagovalko, norveško smučarsko tekačico, ki nadaljuje z odličnimi predstavami, zmagala je na tretji tekmi novoletne turneje, zaostala 1:00,15.

Druga je bila Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg, za Johaugovo je zaostala le sedem desetink sekunde, tretja je bila Švedinja Ebba Andersson (+10,2).

Vesna Fabjan, preostala Slovenka v karavani turneje, je bila 59. (3:43,6).

Anamarija Lampič je po veliki nedeljski zmagi v šprintu v skupnem seštevku turneje po dveh tekmah na drugem mestu. S trenerjem sta se odločila, da danes in jutri na razdalji nekoliko stopi s plina in varčuje moči za sobotni šprint v Val di Fiemmeju. Poleg Lampičeve je nastopila še Vesna Fabjan.

Na stopničkah trije Rusi

Svoje delo so prvi opravili moški na 15 kilometrov. Končalo se je z velikim zmagoslavjem Rusov, ki so zasedli prva tri mesta. Premočno je slavil Sergej Ustjugov pred Ivanom Jakimuškinom (+22,6) in Aleksandrom Bolšunovom (29,0). Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je zasedel 64. mesto (+3:18,4) med 77 uvrščenimi.

15 km prosto (M): 1. S. USTJUGOV RUS 31:02,5 2. I. JAKIMUŠKIN RUS +22,6 3. A. BOLŠUNOV RUS 29,0 4. C. HALFVARSSON ŠVE 29,6 5. H. HOLUND NOR 34,6 ... 64. M. ŠIMENC SLO 3:18,4

TOUR DE SKI Ženske (2/7): 1. N. NEPRIJAJEVA RUS 31:18 2. A. LAMPIČ SLO 31:19 3. T. JOHAUG NOR 31:23 ... 61. K. VIŠNAR SLO 34:58 64. A. KLEMENČIČ SLO 35:18 69. V. FABJAN SLO 35:30 Moški (2/7): 1. J.-H. KLAEBO NOR 36:36 2. A. BOLŠUNOV RUS 36:39 3. J. HÄGGSTRÖM NOR 36:42 ... 79. M. ŠIMENC SLO 39:08