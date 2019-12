Na preizkušnji s skupinskim štartom v prosti tehniki je 31-letna Norvežanka, ki je z 59. zmago v karieri še povečala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, je rojakinjo Heidi Weng, ki je prav tako že dvakrat osvojila novoletno turnejo, prehitela za dobrih 12 sekund.

Wengova je dobila ciljni šprint s Švedinjo Ebbo Andersson, ki je prišla do uspeha kariere. 22-letna tekačica je prvič v tej sezoni osvojila točke, v Lenzerheideju pa je preprečila popolno norveško slavje, saj sta tik pod stopničkami končali Ingvild Flugstad Oestberg, ki je lani dobila Tour de ski, in Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Najboljša Slovenka Anamarija Lampič, ki bo tudi edina tekmovala na celotni novoletni turneji, je zaostala 50 sekund in zasedla 17. mesto. Anita Klemenčič je bila 64. (3:34,4), Katja Višnar 65. (3:42,4), Vesna Fabjan pa 71. (3:58,0) med 74 uvrščenimi.

Rusko slavje na 15 kilometrov

Na 15 kilometrov pri moških je slavil Rus Sergej Ustjugov pred rojakom Aleksandrom Bolšunovom in Norvežanom Johannesom Hoesflotom Klaebom, ki sta si s štirim sekundami zaostanka razdelila drugo mesto. Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je bil 79. (+3:02,0) med 86 uvrščenimi.

TOUR DE SKI, LENZERHEIDE 10 km prosto (Ž): 1. T. JOHAUG NOR 28:12,1 2. H. WENG NOR +12,3 3. E. ANDERSSON ŠVE 12,9 4. I. F. OESTBERG NOR 13,1 5. A. U. JACOBSEN NOR 24,1 6. N. NEPRIJAJEVA RUS 40,1 ... 17. A. LAMPIČ SLO 50,0 64. A. KLEMENČIČ SLO 3:34,4 65. K. VIŠNAR SLO 3:42,4 71. V. FABJAN SLO 3:58,0