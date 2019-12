Anamarija Lampič je z 12. mestom prišla do novih točk svetovnega pokala. Če ne bi bilo nesrečnega padca, bi bila še višje. Skupno je 21. Foto: EPA

Od številčne slovenske ženske zasedbe je s kvalifikacijami uspešno opravila le Lampičeva, ki je s številko 1 tudi odprla ta del tekmovanja. S časom 2:50,62 je zasedla 15. mesto. Najhitrejša je bila s časom 2:45,15 Američanka Sophie Caldwell.

Višnarjeva 31., Fabjanova 40., Čebaškova 45.

Le za 13 stotink je izločilne boje na 31. mestu zgrešila Katja Višnar, ki je z 8. mestom v Ruki (v klasični tehniki) odlično začela sezono. Vesna Fabjan je svojo prvo tekmo na najvišji ravni v tej sezoni končala na 40. mestu, Alenka Čebašek pa je zasedla 45. mesto. Edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Šimenc je imel 19. čas kvalifikacij.

Švedinja Lampičevi v polfinalu povozila smučki

Sledili so izločilni boji. Lampičeva je bila v drugi polfinalni skupini šesta, potem ko ji je Švedinja Maja Dahlqvist zapeljala čez obe smučki, tako da je padla. Šimenc je bil v drugi četrtfinalni skupini sicer peti, predzadnji, vendar je imel le 1,63 sekunde zaostanka za Francozom Richardom Jouvejem, ki je slavil, polfinale pa je zgrešil za 83 stotink.

Lampičeva: Bila sem dovolj močna za finale

"Nastopila sem s številko ena, ki ni najbolje zapisana v naši ekipi. Kvalifikacije so bile zame najtežje, nato pa je šlo vse bolje. Imela sem taktiko biti v ozadju in napasti v drugem krogu. Lepo sem se vozila v ozadju, nato pa mi je v polfinalu Švedinja Maja Dahlqvist zapeljala čez obe smučki, obrnilo me je in imam kar malo bolečin v hrbtu. Mislim, da sem bila danes dovolj močna tudi za finale. Na ciljni ravnini sem bila res močna, ovinek sem dobro vzela po zunanji strani, ko pridobiš še več hitrosti, saj lahko delaš z nogo. Padci se žal zgodijo, malokrat padem, ko pa padem, pa kar močno," je povedala najboljša Slovenka na tekmi Lampičeva.

Trener Brodar: Škoda padca, a to je šprint

Glavni slovenski trener Nejc Brodar je tekmo opisal v dveh delih. "Na eni strani sta Miha in Ana. Veseli me predvsem, da se je Miha po bolezni v Ruki vrnil, to mu bo koristilo tudi za samozavest pred domačim nastopom. Ano in Miha lahko ocenim s pozitivno oceno. Škoda padca, a sprint je sprint. Čez teden dni je nova tekma. Dokazala je, da je močna, da lahko napade tudi iz slabše pozicije. Miha Šimenc je lani dokazal, da je lahko zraven, letos pa dokazuje, da je enakovreden najboljšim. Z malenkost več sreče ali pa z bolje izpeljanim zadnjim zavojem bi bil morda med prvo dvanajsterico in potem bi bil rezultat veliko boljši, kot pa je bil."

Zmagi za Linn Svahn in Johannesa H. Klaeba

Najboljši trije v moški konkurenci (od leve proti desni): Lucas Chanavat, Johannes H. Klaebo in Havaard Solaas. Foto: EPA

Zmagala sta Linn Svahn s Švedske in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo. Zvezdnik Klaebo je v zaključku strl odpor Francoza Lucasa Chanavata, odločil je šele fotofiniš, tretji je bil drugi Norvežan Havaard Solaas (+1,36). Klaebo je s tretjo zmago v sezoni in 40. skupno v karieri še povečal vodstvo v seštevku svetovnega pokala.

Dvajsetletna Svahnova, ki je bila šele na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu najhitrejša v vseh tekih dneva, v katerih je sodelovala, je v finalu za 55 stotink ugnala Američanko Sophie Caldwell. Tretja je bila najboljša Norvežanka Maiken Caspersen Falla (+0,55), drugo mesto pa je izgubila po fotofinišu.

V nedeljo tekmi na 10 in 15 km

V nedeljo bosta še tekmi v prosti tehniki na 10 km za tekačice in na 15 km za tekače. Konec naslednjega tedna bodo nato tekme v sprintu, posamično in ekipno, potekale v Planici.

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL DAVOS, šprint Prosto, 1,5 km (Ž): 1. L. SVAHN ŠVE 2:38,54 2. S. CALDWELL ZDA +0,55 3. M. CASPERSEN FALLA NOR 0,55 4. S. NILSSON ŠVE 0,91 5. N. NEPRJAJEVA RUS 1,05 6. J. SUNDLIG ŠVE 4,78 12. A. LAMPIČ SLO 31. K. VIŠNAR SLO 40. V. FABJAN SLO 45. A. ČEBAŠEK SLO Prosto, 1,5 km (M): 1. J.-H. KLÄBO NOR 2:21,51 2. L. CHANAVAT FRA +0,05 3. H.-S. TAUGBOEL NOR 1,36 4. S.-B. SKAR NOR 1,54 5. G. RETIVUH RUS 3,19 6. S. HAMILTON ZDA 4,82 23. M. ŠIMENC SLO