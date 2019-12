Oder za zmagovalke je bil povsem v norveških barvah. Foto: EPA

Johaugova, ki je s 55. zmago v karieri tudi prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, je slavila z več kot minuto in 11 sekundami prednosti. Wengova se je na progo podala kot deseta, Jacobsenova pa kot peta. Američanka Sadie Bjornsen, ki je štartala kot druga z zaostankom 20 sekund, je na koncu osvojila četrto mesto, Finka Krista Parmakoski, ki se je s štarta podala kot tretja, pa je končala na šestem mestu. Edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič je po petkovem šprintu in sobotni tekmi na razdalji v klasičnem koraku štartala kot deveta z zaostankom dobre minute, v cilj desetkilometrske preizkušnje v zasledovanju v prosti tehniki pa je prišla z dobrimi tremi minutami za zmagovalko na 21. mestu.

"Danes je bilo ekstremno mrzlo, veter je dodal še dodaten minus. Vse smo bile zavite v bunde do sekunde pred samim štartom. Prva dva kroga sem najbolj trpela, v tretjem krogu me je ujela ena skupina, preprosto jih nisem mogla držati, čeprav sem vedela, da moram biti zraven, a ni šlo. Zadnji krog je bil najboljši od vseh. Sem zadovoljna z nekaterimi deli, a bo treba še delati na prosti tehniki. Petek in sobota sta bila odlična dneva, tokrat malo manj, a še vseeno sem res zadovoljna, da sem začela sezono tako, kot sem si nekaj let le želela," je povedala Lampičeva.

Slovenska ekipa bo izpustila Lillehammer

V moški konkurenci, kjer je v soboto na razdalji zaradi slabega počutja odstopil Janez Lampič, Slovenija ni imela svojega predstavnika. Tudi tu je zmaga odšla na Norveško, Johannes Hoesflot Klaeob pa je v ciljnem šprintu ugnal rojaka Emila Iversena. Tretji je bil Šved Livo Niskanen. Vsi trije so obdržali mesto, s katerega so se podali v smučino.

"Ana morda že na pogled danes ni delovala tako sveže, kar je razumljivo, glede na to, da je to tretja tekma v treh dneh. Cilj je bil izpolnjen, škoda morda le uvrstitve med najboljših dvajset, a vseeno moramo biti s celotnim koncem tedna zadovoljni. Šprint je naša paradna disciplina, dve dekleti sta bili med deset, v točkah je bil tudi Janez. Škoda za bolezen Mihe, verjamem, da bi bil tudi med najboljših 30. Vemo, da je Ana naša najmočnejša na razdaljah, fantje pa bodo morali še nekaj kilometrov preteči, da bodo prišli na želeno raven. Z dobrim delom čez poletje in tudi naprej pa se nam rezultati lahko le izboljšujejo," je povedal glavni slovenski trener Nejc Brodar in dodal, da sledi petdnevni trening v Livignu v Italiji, naslednji teden pa bodo izpustili Lillehammer, kjer bosta na sporedu skiatlon in štafeta, in se vrnili na tekme svetovnega pokala v Davosu.

Zasledovanje, 10 km (Ž): 1. T. JOHAUG NOR 25:48,0 2. H. WENG NOR +1:11,3 3. A. U. JACOBSEN NOR 1:13,3 4. S. M. BJORNSEN ZDA 1:27,9 5. J. DIGGINS ZDA 1:30,9 ... 21. A. LAMPIČ SLO 3:07,1

Zasledovanje, 15 km (M): 1. J.-H. KLAEBO NOR 35:29,7 2. E. IVERSEN NOR +1,8 3. I. NISKANEN FIN 11,1 4. P. GOLBERG NOR 47,9 5. A. BOLŠUNOV RUS 48,3

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (4/38): 1. T. JOHAUG NOR 311 2. H. WENG NOR 238 3. A. U. JACOBSEN NOR 216 4. S. M. BJORNSEN ZDA 201 5. J. DIGGINS ZDA 167 ... 19. A. LAMPIČ SLO 66 30. K. VIŠNAR SLO 30