Bolšunov pred petimi Norvežani v Lillahemmerju. Foto: EPA

Hans Christer Holund je na drugem mestu zaostal 2,2 sekunde, tretji je bil Emil Iversen (+7,9).

22-letni Bolšunov je v troboju na koncu ugnal Holunda in Iversena za osmo zmago v pokalu v karieri. Vsi ostali so zaostali za več kot 57 sekund. Četrti je bil Johannes Hoesflot Klaebo (+57,4), skupno zmagovalec svetovnega pokala v minulih dveh sezonah, tesno sta mu sledila Martin Johnsrud Sundby (+57,7) in Sjur Roethe (+58,8).

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL Lillehammer Skiatlon, 15 km klasična in 15 km pros- ta tehnika (M): 1. A. BOLŠUNOV RUS 1:17:42,4 2. H. C. HOLUND NOR +2,2 3. E. IVERSEN NOR 7,9 4. J.-H. KLAEBO NOR 57,4 5. M.-J. SUNDBY NOR 57,7 6. S. ROETHE NOR 58,8 Moški (5/40): 1. J.-H. KLAEBO NOR 420 2. E. IVERSEN NOR 395 3. A. BOLŠUNOV RUS 326 4. I. NISKANEN FIN 290 5. H.-C. HOLUND NOR 276 ... 51. J. LAMPIČ SLO 7

Zmagovalna trojica v Lillahemmerju. Foto: EPA

Norveška tekaška zvezdnica Therese Johaug je pred tem prepričljivo zmagala v ženskem skiatlonu na skupno 15 km, saj je za minuto in 8,3 sekunde ugnala Američanko Jessico Diggins, tretja je bila druga Norvežanka Heidi Weng (+1:19,1).

Johaugova je dobila tudi prvi tekmi nove sezone konec prejšnjega tedna na razdaljah, na 10 km klasično in na 10 km prosto v zasledovanju, ki sta bili v Ruki. Tam je na uvodni tekmi v sprintu slavila njena rojakinja Maiken Caspersen Falla. Johaugova je s tretjo zmago v sezoni še povečala vodstvo v skupnem seštevku pokala. Ima 441 točk, Heidi Weng jih je na drugem mestu zbrala 316.