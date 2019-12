Zajc je – tudi zaradi neugodnih vremenskih razmer – pristal pri le 94 metrih, kar je pomenilo 58. mesto med kvalifikanti. Deveti Bartol (125,5 m) je bil najboljši Slovenec, na tekmo pa so se uvrstili še 25. Domen Prevc (119,0 m), 36. Peter Prevc (108,5 m), 42. Anže Lanišek (110,5 m) in 45. Rok Justin (107,5 m). Poleg Zajca je bil v kvalifikacijah neuspešen še 56. Anže Semenič (98,5 m).

Forfang (130,0 m) je v kvalifikacijah slavil pred vodilnim v svetovnem pokalu Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem (131,0 m) in Avstrijcem Danielom Hubrom (131,0 m).

Lanišek tretji na prvem treningu, Domen Prevc deseti na drugem

Pred kvalifikacijsko serijo so skakalci tradicionalno opravili z dvema serijama uradnega treninga. V prvi je čez uradni rekord skakalnice skočil Poljak Kamil Stoch, ki je pristal pri 142,0 m, Lanišek je imel s 127,5 m tretjo oceno serije. Domen Prevc je imel 13. oceno s 120 metri, Justin pa 17. z meter krajšim skokom. Drugo serijo je s 133 metri dobil Tande, Prevc je imel deseto oceno s 124 metri.

Sobotna in nedeljska tekma bosta ob 15.30. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL NIŽNI TAGIL, kvalifikacije Vrstni red: daljave točke 1. J. A. FORFANG NOR 130,0 127,3 2. D. A. TANDE NOR 131,0 121,1 3. D. HUBER AVT 131,0 119,4 4. K. GEIGER NEM 130,0 118,6 5. P. PASCHKE NEM 126,0 117,6 6. P. ASCHENWALD AVT 124,5 116,6 7. J. KLIMOV RUS 132,0 116,2 8. K. PEIER ŠVI 126,5 112,4 9. T. BARTOL SLO 125,5 113,1 10. C. SCHMID NEM 126,5 112,4 25. D. PREVC SLO 119,0 96,1 36. P. PREVC SLO 108,5 85,5 42. A. LANIŠEK SLO 110,5 83,3 45. R. JUSTIN SLO 107,5 80,7 56. A. SEMENIČ SLO 98,5 62,3 58. T. ZAJC SLO 94,0 58,9