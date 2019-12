Junak uvodnih prizorišč v Wisli in Ruki je bil Anže Lanišek, ki je obakrat stal na stopničkah, a tudi Timi Zajc in Peter Prevc sta dokazala, da se lahko povzpneta v vrh. "To me najbolj veseli," je dejal Bertoncelj.

Timi Zajc in Anže Lanišek sta po dveh tekmah na šestem oziroma drugem mestu svetovnega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

Sezona se je torej začela nadvse spodbudno, kanček je celotno sliko skalila le nepotrebna diskvalifikacija tako v Wisli kot Ruki. Pri slednji je kratko potegnil Peter Prevc, ki je ostal brez stopničk. Da je krivda povsem na strani stroke, je poudaril tudi predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič.

Jasnič: Ne smemo si dovoliti "šlamparij"

"Spet se je pokazala naša rak-rana - nismo postorili vsega, da ne bi prihajalo do nespametnih napak. Tekmovalci enostavno morajo zaupati materialu, da je vse v redu, in se ukvarjati le s svojim nastopom. Bliža se prvi vrhunec sezone, novoletna turneja, in ne smemo si dovoliti takšnih 'šlamparij'. To se mi zdi zelo pomembno, v glavah tekmovalcev morata biti mirnost in zaupanje v to, kaj počnemo," je na srečanju s skakalci ob vrnitvi s Finske poudaril Jasnič.

Bertoncelj: Oprema se popravlja

Bertoncelj je dodal, da je vsa oprema skakalcev, ki ni bila v redu, že na popravilu. "Oprema, za katero se je izkazalo, da ni v redu, je že v popravilu in bo pripravljena za Rusijo. Strokovni štab in tekmovalci smo zelo zadovoljni z začetkom sezone, uvod je bil res odličen. Za nas je izredno pomembno, da smo v rangu najboljših, da tekmecev ne lovimo. Zlasti v Ruki sem res užival v odličnih, lepih in dolgih poletih. Vsi so prikazali res lepe in dolge skoke," je dejal Bertoncelj, ki za zdaj ne razmišlja o kakšnih spremembah v ekipi.

Peter Prevc je zaradi neustreznega dresa ostal brez tretjega mesta in 57 točk za svetovni pokal. Foto: www.alesfevzer.com

Lanišek: Nismo evforični

Junak obeh vikendov Lanišek je dodal, da za zdaj ni čutiti nobene evforije. "Ne jaz ne fantje ne ekipa okrog mene ni po tem uvodu v sezono prav nič evforična. Start je bil zelo uspešen, mogoče celo nad pričakovanji. Veselim se že naslednjih tekem. Imamo močno ekipo, zelo dobro smo začeli in upam, da bomo tudi nadaljevali v tem slogu," je dejal Lanišek in dodal, da mu nič posebnega ne manjka, da bi se lahko povzpel tudi povsem na vrh: "Ko se nam bo enkrat vse 'poklopilo', bom lahko tudi prvi."

Peter Prevc: V hipu sem izgubil 57 točk, lani sem potreboval kar nekaj časa, da sem jih toliko nabral

Peter Prevc, katerega skoki so iz tekme v tekmo boljši, po diskvalifikaciji zaradi neustreznega dresa ni bil prav nič posebno jezen. Kot pravi, je le pospravil prtljago in se odpravil domov. "Vse skupaj niti ni bilo tako pestro, kot se je slišalo. Ko enkrat vidiš, da stvari ne gredo skozi, da si ostal brez rezultata, si prazen. Če ne drugega, sem v hipu izgubil 57 točk; lani sem kar nekaj časa potreboval, da sem jih toliko nabral," je pojasnil Prevc in dodal, da je njegov dres že v rokah Roberta Kranjca, da ga je že popravil, a ga je nato danes še pustil v njegovih rokah in mu naložil, naj zvečer še enkrat preveri, če je res vse v redu.

Zajc: Sprva sem bil malo razočaran, na koncu pa kar zadovoljen

Dobre skoke na Poljskem in Finskem je pokazal tudi Timi Zajc, ki je v Ruki celo dobil kvalifikacije, po prvi seriji sobotne tekme je bil v vodstvu: "V soboto sem bil malo razočaran, ker sem zapravil vodstvo po prvi seriji. Na koncu sem bil vseeno med prvo deseterico in z rezultatom sem bil kar zadovoljen."

V Nižnjem Tagilu ista sedmerica kot v Wisli in Ruki

Skakalci se zdaj selijo v Sibirijo, kjer jih konec tedna v Nižnjem Tagilu čakata naslednji dve tekmi svetovnega pokala. Slovenijo bo zastopala ista sedmerica skakalcev kot na prvih dveh postojankah sezone. Poleg Laniška, Zajca in Petra Prevca so v ekipi še Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Rok Justin.