Kot običajno program smučarskih skokov v Ruki kroji (pre)močan veter, ki je poskrbel za peto odpoved tekme v Ruki oz. Kuusamu. Foto: Reuters

Tekma bi se morala začeti ob 16.30, a so bili vetrovni pogoji nemogoči, tako da se je tekmovalna žirija hitro odločila za odpoved druge posamične tekme v Ruki.

V slovenskem taboru so lahko zadovoljni s skakanjem na uvodu zime. Anže Lanišek je po drugem mestu v Wisli in tretjem v Ruki celo drugi v skupni razvrstitvi, kjer z dvema zmagama kraljuje Daniel Andre Tande. V soboto so trije Slovenci končali med najboljšimi enajstimi, a kazalo je še precej boljše. Po prvi seriji sta bila celo v vodstvu Timi Zajc in Peter Prevc, ki je bil po koncu finala tretji, a zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Enaka usoda je doletela Anžeta Semeniča, ki je sprva končal na robu deseterice, in tri Norvežane, ki bi se borili za vrh. Na koncu je Zajc, ki se mu finalni skok ni posrečil, osvojil osmo mesto, na 11. pa se je z 21. po prvi seriji povzpel Domen Prevc.

Iz Finske na tekmi v Rusijo

Karavana smučarskih skakalcev se zdaj seli v Rusijo, kjer jih na geografski meji Evrope in Azije v Nižnem Tagilu v soboto in nedeljo čakati posamični tekmi. Po ruskih tekmah prideta na vrsto Klingenthal in Engelberg, nato pa bo že napočil čas za novoletno turnejo štirih skakalnic.

SKUPNI VRSTNI RED (2/30)