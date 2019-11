Foto: EPA

25-letni Norvežan, ki je imel lani težave s poškodbo, je znova potrdil, da je na začetku zime, v kateri bo marca v Planici branil naslov svetovnega prvaka v poletih, v izvrstni formi. Na vrh je skočil z izjemnimi 142,0 m z devetega metra. Najprej sta bila na drugem in tretjem mestu njegov rojak Marius Lindvik in najboljši slovenski skakalec vseh časov Peter Prevc, a sta bila zaradi neustreznega dresa oba diskvalificirana.

Zaključek prve tekme v Ruki

Tako sta na koncu drugo in tretje mesto zasedla Avstrijec Philipp Aschenwald, ki je bil po prvi seriji šele 14., nato pa se je s 143,0 m prvič zavihtel na oder za zmagovalce, in Lanišek. Domžalčan, ki je tako ostal drugi v skupnem seštevku, je v Wisli z drugim mestom prvič končal na odru za zmagovalce, zdaj pa je imeniten začetek sezone dopolnil še s tretjim mestom. V deseterico se je uvrstil tudi zmagovalec petkovih kvalifikacij Timi Zajc, ki je bil osmi, 11. mesto pa je zasedel Domen Prevc. V finalu je bil diskvalificiran tudi Anže Semenič, Rok Justin in Tilen Bartol pa sta bila prekratka v kvalifikacijah.

Skoka D. Prevca in Semeniča v drugi seriji

Norvežani so bili sicer na prvi tekmi v Ruki zares zelo razpoloženi. Potem ko je bil Robert Johansson najboljši v poskusni seriji – tik za njim je končal Zajc –, je kazalo na dvojno vodstvo po polovici tekme, toda Johansson in Johann Andre Forfang sta bila diskvalificirana. Razlog prav tako neustrezen dres. Zato je bil pogled na vrstni red po prvi seriji za slovenski tabor fantastičen, saj sta bila na vrhu Zajc in Peter Prevc, peti pa je bil Lanišek. Medtem ko sta Prevc in Lanišek prvotno izgubila eno mesto, pa je Zajc z neposrečenim finalnim skokom padel na 11., toda na koncu po novih diskvalifikacijah vseeno znova končal v deseterici.



Nastopi Slovencev v prvi seriji Ruke

Drugič zapored je bil diskvalificiran Semenič, ki je zaradi tega ostal že brez tekme v Wisli. Tokrat bi bil tretji najboljši Slovenec oziroma deseti ter nato celo osmi, a tudi njegov dres ni ustrezal pravilom. Domen Prevc je bil na koncu tretji slovenski skakalec pri točkah, v finalu pa je precej pridobil, prvotno sedem mest, po diskvalifikacijah trojice pa deset. V Ruki bo v nedeljo še ena tekma, ki se bo prav tako začela ob 16.30.

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 131,0/142,0 282,5 2. P. ASCHENWALD AVT 129,0/143,0 273,3 3. A. LANIŠEK SLO 136,5/135,0 272,4 4. S. KRAFT AVT 131,0/138,0 271,4 5. D. HUBER AVT 134,5/133,5 270,3 6. R. KOBAJAŠI JAP 134,0/133,0 267,3 7. K. GEIGER NEM 132,5/136,5 263,5 8. T. ZAJC SLO 137,5/127,0 262,2 9. J. HÖRL AVT 132,0/131,0 259,3 10. T. A. MARKENG NOR 125,0/137,0 253,0 11. D. PREVC SLO 123,0/135,0 252,8 Peter Prevc (139,5/134,0 m) je bil 3., a je bil nato zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Enako tudi osmi Anže Semenič.