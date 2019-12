6. januarja 2016 je v izteku skakalnice Paula Ausserleitnerja v Bischofshofnu, kjer se je zbralo ogromno slovenskih navijačev, Peter Prevc slavil z zlatim orlom. Foto: EPA

Stavnice so si enotne, da je prvi favorit 68. avstrijsko-nemške turneje štirih skakalnic Rjoju Kobajaši. Japonec, ki brani zlatega orla, se tako kot lani v Oberstdorf, kjer se bo s sobotnimi kvalifikacijami (16.30) začela turneja, podaja v rumeni majici. V najožji krog favoritov sodita še Avstrijec Stefan Kraft in Poljak Kamil Stoch, ki sta že osvojila prestižno turnejo, ter nemški adut, domačin iz Oberstdorfa, Karl Geiger. Drugo glavno orožje letos zelo močne avstrijske ekipe naj bi bil Philipp Aschenwald, nato pa se na stavnicah pojavi že ime Peter Prevc.

Novoletno turnejo - kvalifikacije in tekme - boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Nekdanji odlični avstrijski skakalec Toni Innauer, ki zdaj deluje kot strokovni komentator za ZDF, je najboljšega slovenskega skakalca označil za tihega favorita prvega vrhunca letošnje zime. Kljub dobri pripravljenosti in tudi konkretnim rezultatom Peter ostaja previden in si rezultatskih ciljev (še) ne postavlja: "Ne upam. Ne smem pojesti preveč zarečenega kruha …" Pred skakalci je deset napornih dni, v katerih bodo opravili s štirimi kvalifikacijskimi serijami in štirimi tekmami na slovitih skakalnicah, ki so vsaka zgodba zase. Peter, ki ima med slovensko šesterico z naskokom največ izkušenj in zmage na treh od teh štirih naprav, se zaveda, da že en ponesrečen skok na tekmi močno pokvari uvrstitev v razvrstitvi turneje.

Želi preko turneje stopnjevati nastope

Že pred sezono je bil previden. Tedaj se je postavil na tretje oziroma četrto mesto v slovenski ekipi. Tako je tudi bilo po prvih tekmah, a že v Ruki je dokazal, da se forma dviga. Na Finskem je skočil na tretje mesto, a bil potem zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Tudi takšen neljub dogodek ga ni vrgel iz tira in je nadaljeval s konstantnimi skoki. Nanizal je tri zaporedna osma mesta – vmes je v Nižnem Tagilu po prvi seriji celo vodil –, v Engelbergu pa je na prvi tekmi po slabšem prvem skoku zasedel 12. mesto. Toda v nedeljo se je pokazal v izvrstni luči. Najprej je v težkih razmerah, ko se je z močnim vetrom v hrbet odlično znašel, spomnil na svoje šampionske čase. V drugi seriji je prav tako dobro opravil svojo nalogo in zaostal le za Kobajašijem, z novimi 80 točkami pa se je zavihtel na sedmo mesto v skupnem seštevku, s čimer je najboljši Slovenec, glede na skoke v zadnjem času pa razumljivo tudi prvo orožje ekipe Gorazda Bertonclja.

Peter Prevc računa, da bo na novoletni turneji še stopnjeval formo

"Zelo sem srečen, saj mi je na tekmi uspelo prikazati zelo dobra skoka. S tem sem dokazal to, kar že dolgo časa govorim. Torej, da se lahko povzpnem na stopničke. Vesel sem, da so točkovni pribitki in odbitki šli v mojo korist," je dejal po tekmi v Engelbergu, ko se je prvič po marcu zavihtel na oder za zmagovalce, sicer pa je bila to od sezone, ko je osvojil veliki kristalni globus, njegova druga najboljša uvrstitev. Od zime 2015/16 je zmagal le še v Saporu februarja 2017, od 22. zmage v karieri pa se je na posamičnih tekmah le še dvakrat povzpel na stopničke. Obakrat je bil tretji.

V pravem času je dosegel vrhunski rezultat, saj je pred skakalci prvi vrhunec zime, na katerem se tudi sicer pokaže realno stanje moči v svetovnem pokalu. "Cilj je po navadi vedno isti – pokazati čim boljše skoke na tekmah. Lani sem novoletno turnejo prvič zaključil predčasno in sem bil 1. januarja po desetih letih doma. Letos upam, da bom celo oddelal in bom preko celotne turneje svoje nastope stopnjeval," je povedal za TV Slovenija. V bistvu skoke oziroma predstave na tekmah v zadnjem obdobju ves čas stopnjuje. Zdaj se mu je torej izšlo in je končal tik pod vrhom, toda kot pravi, za zmago pa se mora poklopiti res vse. Za najvišjo stopničko je potreben tudi brezhiben telemark, pri doskoku pa je 27-letni skakalni as v zadnjem času še nekoliko previden.

Ko ti gre, ni težko ostati potrpežljiv

Veliko veselje v izteku skakalnice v Englebergu, potem ko je na zadnji tekmi pred novoletno turnejo zasedel drugo mesto. Foto: EPA

Ko je začel skakati v svetovnem pokalu kot obetavni 17-letnik, je iz sezone v sezono stopnjeval svoje nastope. Podobno je bilo tudi z uvrstitvami na novoletni turneji. Prek 41., do 13. in 20. mesta, do osmega in četrtega, turnejo v zimi 2014/15 pa je končal na tretjem mestu. Sledila je fantastična sezona, ko je slavil na vseh vrhuncih zime, kot drugi Slovenec po Primožu Peterki pa je osvojil novoletno turnejo. Tedaj je bil tako odlično pripravljen, da mu zlatega orla niso mogle vzeti niti vremenske razmere. V Oberstdorfu na prvi postaji turneje je imel veliko smolo. V strokovnem štabu slovenske reprezentance so se že ustrašili, kot nam je tedaj razkril Jani Grilc, da je turneja že izgubljena, a je Peter vseeno skočil vrhunsko in s tretjim mestom zadržal varno razliko, ki jo je z naslednjimi tremi zmagami zlahka premagal.

Na prvi tekmi po šampionski zimi mu je zmago preprečil padec v Ruki, a je takrat vseeno končal na tretjem mestu, a od tedaj ni bil več isti Peter Prevc. V njegovi formi je bilo ogromno nihanj, ni našel konstantnega ritma, lani pa se je ubadal še s poškodbo. Tako se je krivulja rezultatov obrnila negativno in turnejo je končal najprej na 14., zatem na 21., lani, ko jo je zaključil že po avstrijskem delu, pa na 46. mestu. Toda, kot je dejal, se mu je potrpežljivost izplačala in zdaj se najstarejši izmed bratov Prevc znova pogleduje s svetovnim vrhom. Tako konstanten ni bil že dolgo, prav tako že dolgo ni bil videti tako suveren oziroma močan na skakalnicah: "Ko ti gre in z rezultati med deset, ni težko čakati na preskok. Če si pa 33., pa je težko čakati, kdaj se bo odprlo. Ne manjka veliko, ampak ni pa lahko najti tega, kar manjka, da bom kar naenkrat na vrhu. Se pa počasi lahko mislim, da marsikaj naredi."

68. NOVOLETNA TURNEJA, spored:

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Nedelja ob 17.30:

Oberstdorf, prva tekma turneje

Torek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Sreda ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje

Petek, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sobota, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje

Nedelja, 5. januarja, ob 16.30:

Bischofshofen, kvalifikacije

Ponedeljek, 6. januarja, ob 17.15:

Bischofshofen, četrta tekma turneje