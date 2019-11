Peter Prevc je lansko zimo status prvega aduta slovenskih skokov prepustil Timiju Zajcu. Foto: www.alesfevzer.com

Sezona svetovnega pokala se bo začela danes s kvalifikacijami v Wisli. V soboto bo na Poljskem ekipna tekma, v nedeljo pa posamična.

27-letni skakalni as je najizkušenejši in najstarejši izmed sedmerice, ki bo nastopila na prvi postaji svetovnega pokala v Wisli. Vstopa namreč že v 11. sezono. Potem ko je prvih sedem let iz zime v zimo izboljševal rezultate in izide dvignil do takšne mere, da je bila praktično nadgradnja nemogoča, so sledile tri sezone, v katerih so dosežki skromnejši. Lanska je bila najslabša po debitantski, saj je manjkal skoraj na polovici tekem, zaradi dveh operacij gležnja pa je izpustil praktično celo pripravljalno obdobje.

Po tisti šampionski zimi 2015/16, ko ni imel prave konkurence, se je moral sprijazniti s slabšimi rezultati in tudi znižati ambicije: "Iskra še ostaja. V bistvu je naboj pred tekmo vedno močan. Tako je bilo tudi letos poleti. Zavedaš se, da te čaka tekma in se dobro pripraviš. Ni še ta iskra ugasnila. Seveda pa te malce pretrese, ko moraš spustiti pričakovanja. Tudi to je del življenja. Se sprijazniš, seveda pa ni lahko, ampak dokler verjameš, da boš boljši in boš znova lahko dvigoval cilje, je lažje. Hrkati pa seveda upaš, da ne verjameš brez veze."

Forma na precej višji ravni kot lani

Sodelovanje je zanimivo. Bila sva sotekmovalca, zdaj pa je v drugi funkciji. Na koncu vseeno delamo za isto stvar, a je nekako na drugi strani, del strokovnega štaba. Vidi se, da ve, kako se kaj pozna na skakalnici, kaj funkcionira in kaj ne. Zaradi tega imamo morda kakšen poskus manj, saj ga že on izloči zaradi svojih izkušenj. Vidi se, da je bil skakalec, saj ima veliko novih idej, kako bi kaj naredil. Razmišlja tako kot mi, veliko se pogovarjamo, kako bi iz teh idej skupaj sestavili stvar, potem pa ima kar precej dela. O Robiju Kranjcu, ki zdaj skrbi za drese slovenskih skakalcev

V zadnjem času je glavna tema Petrovih pogovorov s sedmo silo poškodba gležnja, ki ga letos poleti ni ovirala. "Za razliko od lani imam za sabo precej več skokov. Bolj imam tudi skristalizirano, kaj mi ustreza pri opremi in kaj ne. Prav tako sem zamenjal več skakalnic, obenem se hitreje prilagajam na nove naprave. Tudi forma je na kar precej višji ravni kot lani. Zdaj, koliko pa se je konkurenca dvignila, pa bomo kmalu videli," je pred odhodom na Poljsko dejal najstarejši izmed bratov Prevc.

Lani tudi po vrnitvi v karavano svetovnega pokala, ko je sicer marca na Holmenkollnu po več kot letu dni znova stopil na oder za zmagovalce, ni ujel pravega ritma. Nastopil je na zadnjih devetih tekmah, pred tem pa skupaj le na šestih v celi zimi. Ves čas mu je gleženj predstavljal težavo, predvsem je oviro povzročala gibljivost. A zdaj, kot zagotavlja, teh problemov nima več: "Letos ni bilo večjih težav oziroma smo vse sproti reševali. Bilo je mirno. Zaradi poškodbe nisem izpuščal treningov, niti jih nisem prilagajal. Ni izgovorov. Mislim, da gleženj ne vpliva več na moje skoke. Me ne ovira več."

Iz Wisle sproščeni ali zaskrbljeni?

Prevc: Zajc in Lanišek sta v najboljši formi

Kljub temu pa si težko postavi cilje, kakor tudi govori o pričakovanjih in željah. Vendarle tudi ne ve, v kakšnem stanju je konkurenca. "Podobno kot lani si tudi letos težko postavljam cilje. Lahko se sicer primerjaš znotraj ekipe, ampak ne veš, kje je na svetovni lestvici najboljši v moštvu. Treba bo počakati do prve tekme in potem bomo približno videli, kje smo. Ali bomo sproščeni ali pa zaskrbljeni," je povedal in dodal, da sta med slovenskimi skakalci v zadnjem času najbolj izstopala Timi Zajc in Anže Lanišek, sebe pa je postavil na tretje oziroma četrto mesto.

Če že mora govoriti o rezultatu, je dejal, bi Wislo zadovoljen zapustil, če bi se uvrstil okoli 15. mesta. Lažje govori o ravni skokov, s katerimi je kar zadovoljen: "V bistvu jih je sploh v zadnjem tednu bilo že kar nekaj takih, s katerimi sem bil, ko sem si pogledal posnetek, zadovoljen. Nisem še rekel, to je to, ampak sem si pa rekel, da je za začetek kar dobro. So taki skoki, ko začutiš, da te ima zrak rad, bom rekel. Torej, ko prideš v fazo leta, te nese proti dnu skakalnice in ne proti K-točki."

"Občutki gredo v pravo smer. Sicer mi tista skakalnica v Wisli ni všeč, ampak na to se ne smem preveč ozirati. Verjamem, da bo dobro pripravljena in da ne bo kakšnih težav," je dodal. V petek se začenja 41. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Najprej bodo v Wisli kvalifikacije, nato v soboto ekipna tekma, v nedeljo pa še posamična. Na Malinki je njegov najboljši dosežek drugo mesto, je pa že zmagal tu na poletni veliki nagradi.