Anže Lanišek je v skupnem seštevku na šestem mestu. Foto: EPA

Slovenijo bodo v Nemčiji zastopali Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Rok Justin, ista sedmerica, ki je nastopala na uvodnih treh prizoriščih.

Skakalci so prvič to sezono lahko trenirali na snežni smučini v Planici, kjer so jim za trening uredili 90-metrsko skakalnico. "V Planici smo opravili trening na 90-metrski skakalnici, vesela novica pa je, da so tudi 120-metrsko začeli zasneževati in naj bi bila nared v nekaj dneh. Za konec tedna je ugodna vremenska napoved, zato pa za naslednji teden kaže zelo slabo, otoplitev in dež. Bomo videli," je dejal Bertoncelj.

V Klingenthalu bosta dve tekmi. Že v petek se bodo skakalci predvidoma ob 15.45 pomerili v kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo (16.00), v soboto pa jih čaka moštvena preizkušnja s prvo serijo ob 16. uri.

Prenos obeh tekem bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

V Klingenthalu se bodo za točke svetovnega pokala pomerila tudi dekleta. Potem ko je povratnica po poškodbi Ema Klinec na uvodnih dveh tekmah sezone v Lillehammerju obakrat končala tik pod stopničkami, ima tudi za nadaljevanje sezone visoke cilje.

V ženski ekipi bo glede na Lillehammer prišlo do ene spremembe. Selektor Zoran Zupančič se je odločil, da bo Majo Vtič zamenjala Katra Komar. Poleg Klinčeve in Komarjeve bodo v petkovih kvalifikacijah za sobotno tekmo nastopile še Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Jerneja Brecl.