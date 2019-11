Gorazd Bertoncelj pravi, da ima letos več želez v ognju, kot jih je imel lani. Foto: www.alesfevzer.com

43-letni strokovnjak je pred novo sezono znova postavil visoke cilje, ki so vsi nadgradnja lanskih rezultatov: "Prvi prioritetni cilj je svetovno prvenstvo v poletih, kjer je cilj kolajna, bodisi posamična bodisi ekipna. Enakovreden cilj je tudi skupna razvrstitev svetovnega pokala, kjer želimo osemkrat na posamičnih tekmah končati na stopničkah, ob tem pa dvakrat do tretjega mesta na ekipnih preizkušnjah. V skupnem seštevku je cilj eden do šestega mesta in drugi do 12. V pokalu narodov, če bodo realizirane skoraj vse tekme, želimo osvojiti 4.000 točk. Na novoletni turneji pa v skupni razvrstitvi eden do osmega mesta."

Tudi letos je torej vse zastavil numerično, kot zapisano, pa so cilji višji kot lani, ko so na primer Slovenci v pokalu narodov zasedli peto mesto z 2.751 točkami. Pripravljalno obdobje je bilo predvsem mirnejše kot lansko, posledično uspešnejše, dobri pa so bili tudi izidi na poletni veliki nagradi, kjer je Timi Zajc skupno zasedel tretje mesto, zmagal na dveh tekmah, na najvišjo stopničko pa se je povzpel tudi Anže Lanišek: "Poletni rezultati so bili odlični. Dva sta zmagala, pet različnih tekmovalcev pa se je uvrstilo med prvo deseterico. V pokalu narodov smo bili tretji. Sicer gre za poletni del in je vse skupaj že pozabljeno, a je vseeno neki pregled nad delom in pripravljenostjo. Na ta način greš lahko mirno v zimsko sezono."

Ekipa bistveno močnejša kot lani

Rjoju Kobajaši je vzor, ker ima zelo dinamičen odskok, izjemen je v letu, kjer ima res vrhunsko postavitev smučin leta, in je zelo dober tako v vseh razmerah kot na vseh skakalnicah. Podobno kot je bil Peter Prevc v svojih najboljših časih. Težko je napovedovati za novo sezono, a recimo, da je težko biti dve leti tako suveren. O Rjojuju Kobajašiju

Omenjena zmagovalca tekem poletne sezone sta po besedah glavnega trenerja tudi v ospredju na treningih, kjer jima sledita brata Peter in Domen Prevc, nato pa drugi. Bertoncelj predvsem poudarja, da je letos ekipa močnejša, kot je bila lani pred začetkom zime, in da ima, kot pravi, več želez v ognju: "Ko smo lani začeli sezono, je bil le Timi izredno dobro pripravljen. Zelo dober štart je uspel tudi Domnu, ki pa je pozneje na novoletni turneji omagal. Letos je več posameznikov na ustrezni ravni, se pravi, da je ekipa bistveno boljša oziroma močnejša. Sicer je eno trening, torej biti najboljši znotraj ekipe, druga stvar pa je biti med najboljšimi na tekmi. Tekma predstavlja psihološki stres, ki ga je treba premagati, in takrat se potem vidi, kdo je najboljši posameznik."

Timi Zajc bo prvi adut Bertonclja v novi sezoni. Foto: BoBo

Pred lansko sezono je na mestu glavnega trenerja nasledil najuspešnejšega vodjo strokovnega štaba slovenske reprezentance v smučarskih skokih do zdaj, Gorana Janusa. Spopadel se je z novim velikim izzivom v karieri in razumljivo debitantska sezona ni potekala povsem po načrtih. Vseeno je bilo vse skupaj dobra šola in vodilo za naprej: "Bistveni razliki glede na lani sta, da smo v trenažnem procesu neke stvari bolj poenostavili in nadaljevali delo od lani, obenem pa, kar moramo še izpostaviti, je zdravstveni status ekipe. Imeli smo bistveno manj poškodb. Bile so le tri lažje. Tilen Bartol in Žiga Jelar sta imela lažji poškodbi kolena in sta v zadnji fazi sanacije. Lanišek je imel blago poškodbo stopala, ki jo je bilo treba sanirati, a trening ni bil oviran. Torej je bilo zdravje največja težava prve sezone. Po drugi strani pa smo si zastavili preveč stvari, ki bi jih spremenili. Ugotovili smo, da so spremembe lahko manjše, ne pa korenite oziroma velike. Tega smo se lani malce napačno lotili. Bolje je manj sprememb, kar tekmovalci lažje sprejmejo."

V Wisli ni zimske idile pred začetkom nove sezone v smučarskih skokih

Največ težav je lani zaradi operacij stopala imel Peter Prevc. Zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16 je izgubil tako rekoč celotno pripravljalno obdobje, kljub nekaterim prebliskom pa mu ni uspelo sestaviti konstantne zime. Ni veliko nastopal in zasedel zanj skromno 29. mesto v skupnem seštevku, manj točk kot lani pa je zbral le v debitantski sezoni: "Letos je opravil celotno pripravljalno obdobje. Seveda smo morali postoriti veliko stvari. Izboljšati smo morali gibljivost gležnja oziroma občutke v njem. V veliki večini nam je to, bi rekel, uspelo. Da pa bi rekli, da je dokončno brez vseh težav in ni moteče, pa še vedno ni. Zame je še vedno malce težava in se je treba temu posvetiti. Z vidika tehnike smo nekaj pri Petru naredili, je pa treba še delati. Ni še tisti stari Peter, ki je zmagoval."

Zajc v fazi leta med najboljšimi

Povsem zadovoljen si, če veš, da imaš štiri ali pet tekmovalcev, ki so povsem pri vrhu. Tako kot so recimo bili močni Norvežani pred dvema letoma, ko je vedno kdo stal na stopničkah ali pa bi poleg. Ekipno so bili zelo močni. Recimo takšni so bili v poletnem delu Japonci, podobno velja za Nemce vedno. O pripravljenosti skakalcev

Starejšemu izmed bratov Prevc je primat prvega moža slovenskih skokov prevzel Zajc, ki je bil lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, ko je zasedel deveto mesto. Dobro je skakal tudi poleti in pričakovanja pred novo sezono so velika: "Mislim, da on, če je v tisti svoji najboljši formi, ki jo je kazal tudi poleti, sicer ne stalno, ampak nekaj časa pa, ko res dobro skače, sposoben biti v samem svetovnem vrhu. Čista 'špica', ker je v fazi leta med najboljšimi. Pri tem je zelo konkurenčen tudi Rjojuju Kobajašiju. Ima izjemno postavitev telesa in smuči. Ko dobro odskoči, zna izkoristiti fazo leta in je lahko med najboljšimi."

Smučarji skakalci odštevajo dneve do nove sezone

Timi se je lani izkazal tudi na letalnicah. V prihajajoči zimi se bo sezona končala s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, kjer je Zajc zelo dobro letel, blestel pa je predvsem v Oberstdorfu, ko je ob letalnem debiju celo prvič skočil na najvišjo stopničko. "Svetovno prvenstvo bo v istem terminu, kot je sicer finale svetovnega pokala, in takrat naši skakalci po navadi vedno daleč letijo. Ne bo posebnih priprav na svetovno prvenstvo, saj sezona tega ne dopušča. Če si dober, tekem ne spuščaš, tekmuješ in je treba zdržati vso sezono," je povedal glavni trener skakalcev.

Uspeh v zimi je seveda posledica priprav nanjo in Bertoncelj je z zadnjim delom zadovoljen: "Po zadnji tekmi poletne velike nagrade v Klingenthalu smo najprej izkoristili zelo dobre pogoje v Moravskih Toplicah, kjer smo kombinirali telesno pripravo z regeneracijo in zabavnimi dejavnostmi, kot so paintball, kolesarjenje in učenje golfa. Ob tem je bil poudarek tudi na ekipni klimi. Oktobra smo trenirali v Planici. Imeli smo dva treningkampa. V novembru smo imeli treningkamp v Zakopanah na ledeni smučini in seveda smo tudi izkoristili domačo skakalnico v Kranju, kjer je prav tako ledena smučina."