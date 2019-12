Peter Prevc je imel 15. izid (123,5 m), Anže Lanišek 18. (124,5 m), Anže Semenič 23. (121,5 m), Domen Prevc 25. (126,0 m) in Rok Justin 40. (122,0 m). Nedeljsko tekmo je za las zgrešil le 51. Tilen Bartol (114,0 m).

Timi Zajc je bil najboljši Slovenec v kvalifikacijah Klingenthala. Foto: EPA

Kvalifikacije je sicer dobil Avstrijec Stefan Kraft (129,5 m), ki je slavil pred Nemcem Karlom Geigerjem (133,0) in Poljakom Piotrom Žylo (135,5).

Na sobotni ekipni tekmi Lanišek, Semenič, Zajc in Peter Prevc

V soboto je na sporedu ekipna tekma, na kateri bodo od Slovencev nastopili Lanišek, Semenič, Zajc in Peter Prevc. Začela se bo ob 16.00. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.