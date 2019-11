Planico spet čaka pestra zima. Foto: www.alesfevzer.com

Za nameček bo dolina Pod Poncami v marcu že sedmič gostila svetovno prvenstvo v poletih, ki so prav pri nas dobili domovinsko pravico. Že čez dober mesec bodo še tretjič k nam zavili tudi najboljši tekači na smučeh. Vse večkrat pa se omeni tudi svetovno prvenstvo v klasičnih smučarskih disciplinah, do katerega je še nekaj manj kot 1.200 dni.



Planica se je v torek srečala s prvimi snežinkami nove zime. To seveda še ne bo rešilo vseh vprašanj vezanih na to, če bo tik pred božičem tam dovolj snega za pripravo vseh želenih prog za najboljše tekače na svetu. Tokrat je za organizatorje lažje, saj bo treba pripraviti le sprinterski krog. Spomin na obilo težav, ki so bile s sneženjem rešene šele tik pred zdajci ob zadnjem obisku tekačev pod Cimpernikom, pa je še kako živ.

Tako kot za skakalni spektakel ob koncu marca, kjer se znova pričakuje 80.000 obiskovalcev, je od torka že moč kupiti tudi vstopnice za oba tekaška dneva v novi sezoni pri nas, ki bosta med vedno prestižnimi tekmami v Davosu, kjer se tekači običajno prvič v sezoni seznanijo z razmerami v srednji Evropi in novoletno turnejo, ki pa bo v zimi pred nami le domena italijanskih in švicarskega prizorišča.



Slovenskim tekaškim zanesenjakom je znova uspelo pridobiti dva sprinterska dneva. Sprint je nedvomno slovenska tekaška panoga, kar sta nazadnje v Seefeldu na Tirolskem s srebrno snežinko v ekipnem tekmovanju potrdili tudi Katja Višnar in Anamarija Lampič. Slednja je o svojih načrtih spregovorila v najvišji restavraciji v središču prestolnega mesta. Že v četrtek pa se tekaška slovenska vrsta odpravlja na nove pripravljalne kilometre na norveški sneg.



Smučarski skakalci se pripravljajo na začetek sezone

Da se tekaško tekmovanje pri nas ne more kosati s skalnim, je popolnoma jasno, si pa tekači obetajo, da bi se oba dneva v Planici zbralo vsaj po 5.000 ljudi, saj se bo tudi pri nas treba privaditi tega, kako se spremlja svetovno nordijsko prvenstvo. Denimo to, da je bilo na zadnjem prvenstvu v Avstriji na posamezni tekmi največ obiskovalec na nordijski kombinaciji, je za nas nekaj nenavadnega. In da je med zimskimi športi na smučeh najbolj spremljan biatlon, bi pri nas tudi težko prepričali večino. Ampak to so dejstva, ki veljajo za skupek držav, kjer so pač zimske smučarske discipline doma. Nedvomno je tudi, da se bo ob tekaških progah na svetovnem prvenstvu v Planici domačim obiskovalcem priključilo vsaj 5.000 dnevnih obiskovalcev s severa Evrope in od drugje. Naši tekači pa bodo nadvse veseli, če bodo domači navijači takrat preglasili tuje. To pa ne bo lahko. Vsaj ob tekaškem poligonu na levi strani na poti v Tamar ne.



In še o eni nenadejani zmagi Planice moram reči vsaj stavek ali dva. Ekipa, ki je oblikovala zdajšnjo podobo Planice, je pred tednom dni v Kölnu prejela zlato nagrado za arhitekturno zasnovo projekta. Kar nekaj skakalnih objektov je že na tem seznamu, pa denimo tudi stadion Ptičje gnezdo, kjer bo znova otvoritev olimpijskih iger, naslednjih zimskih. Daleč najdražji nagrajeni tovrstni objekt je nacionalni stadion v Singapuru, Planica pa, navkljub temu, da še vedno mnogi menijo da je bila predraga sodi med objekte s celovito prenovo v katero je bilo vloženega najmanj denarja. Tako pač je. Nagrada in to najvišja pa je tu, pri nas. Krajinske arhitekte iz zmagovalne ekipe pa so v svojo ekipo za prenovo povabili celo Norvežani iz Trondheima.