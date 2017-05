Libijska mornarica: "Dan množične selitve"

Več tisoč prebežnikov na poti iz Libije proti Evropi

26. maj 2017 ob 19:02,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 19:05

Tripoli - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Libijska mornarica je opazila najmanj 20 čolnov z več tisoč prebežniki pred zahodno obalo Libije ob mestu Sabrata, ki so na poti v Italijo. Reševalna akcija prebežnikov še vedno poteka.

Tiskovni predstavnik libijske mornarice general Ajub Kasem je sporočil, da poteka večja reševalna akcija s pomočjo libijske obalne straže, ribiških in tovornih ladij v koordinaciji z italijanskimi oblastmi.

"Danes je dan množične selitve nezakonitih migrantov proti Evropi," je dodal Kasem.

Včeraj so reševalci v Sredozemskem morju iz 14 gumijastih in štirih lesenih čolnov rešili približno 2.300 prebežnikov, iz vode pa so potegnili tudi dve trupli.

Osrednja pot čez Sredozemsko morje iz Libije v Italijo je ena od najnevarnejših za prebežnike, ki potujejo po morju. Od začetka leta je po podatkih Združenih narodov na tej poti umrlo oziroma je pogrešanih že več kot 1.400 ljudi.

G7: Več suverenosti pri nadzoru meja

Ob "dnevu množične selitve migrantov" se pravkar odvija zasedanje skupine G7, najmočnejših gospodarstev na svetu, na katerem bodo glede na osnutek sklepne izjave državam dovolili več suverenosti pri zapiranju svojih meja.

"Ob spoštovanju človekovih pravic vseh prebežnikov in beguncev potrjujemo suverene pravice držav, da nadzirajo svoje meje in postavijo jasne omejitve migracij kot ključne elemente državne varnosti in gospodarske blaginje," piše v osnutku sklepne izjave, ki ga je pridobila nemška tiskovna agencija DPA.

V osnutku voditelji poudarjajo potrebo po zagotavljanju podpore beguncem kolikor je le mogoče blizu njihovim domačim državam in jim omogočiti vrnitev domov. Poudarjajo tudi vzpostavitev partnerstev, s katerimi bi državam pomagali ustvariti pogoje za rešitev vzrokov za migracije.

Nevladne organizacije so osnutek z ostrejšim stališčem glede migrantske problematike označile za kratkoviden in nazadnjaški.

V Italijo letos več kot 50.000 prebežnikov

Število prebežnikov, ki so od začetka leta prispeli v Italijo po Sredozemskem morju, se je v primerjavi z lanskim letom močno povečalo. Do zdaj je v Italijo namreč prispelo že več kot 50.000 prebežnikov, kar je 47,5 odstotka več kot v istem obdobju leta 2016, je v ponedeljek sporočilo italijansko notranje ministrstvo.

