13 let zapora za uboj partnerja

Do pravnomočnosti sodbe ostaja v priporu

8. december 2017 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je Patricijo Cenček obsodilo na 13 let zaporne kazni za uboj partnerja februarja letos. Sodnik je prepričan, da je ravnala naklepno in da je nevarna svojim bližnjim. Zato bo do pravnomočnosti sodbe v priporu.

Ker nihče ni bil navzoč v času tragedije, bo po besedah sodnika Tomaža Bromšeta le 22-letna obtoženka natančno vedela, kaj se je dogajalo tiste noči. A dokazi kažejo, da je prav ona svojega 30-letnega partnerja 4. februarja letos po prepiru zabodla s kuhinjskim nožem v prsni koš.

Po dogodku je poklicala medicinsko pomoč in povedala, da se je partner sam poškodoval. A je moški policistu, ki mu je pomagal, dejal: "Ona me je." Umrl je nato v bolnišnici. Sodnika tako ni prepričal zagovor obtožene, da je njen partner prišel iz kuhinje krvav in da se drugega ne spomni.

V 13-letno zaporno kazen se ji bo štel tudi pripor, ki ga je sodnik še podaljšal. Sodišče je obtoženko oprostilo povrnitve stroškov sodnega postopka, morala pa bo povrniti stroške materi pokojnika. Ta lahko odškodnino zahteva v civilni tožbi.

