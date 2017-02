Pripor za 22-letnico, ki je z nožem ubila svojega partnerja

Osumljenka se je pred leti z nožem lotila tudi bivšega partnerja

Policisti so ovadili 22-letno dekle, ki je v začetku februarja zabodla svojega 30-letnega partnerja v predel prsnega koša in ga pri tem tako poškodovala, da je kasneje v bolnišnici umrl. Med preiskavo so policisti ugotovili, da se je dekle že pred dvema letoma podobno lotila tudi svojega bivšega partnerja.

Policiste je na kraj dogodka poklicala prav osumljenka, ki jih je kmalu po dogodku okoli 5.ure zjutraj obvestila, da se je 30-letnik sam poškodoval z nožem. Na kraju so poškodovanemu zdravniško pomoč nudili reševalci in ga tudi odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je po dobrih dveh urah umrl zaradi hudih poškodb.

Policisti pa so na podlagi prvih zbranih obvestil posumili, da se moški vendarle ni ranil sam. Po preiskavi so ugotovili, da je bil 30-letnik tisti večer v družbi s prijatelji, preden ga je dekle prišlo iskati in ga z avtomobilom odpeljala domov. Med njima je prišlo do spora, potem pa je dekle vzelo večji kuhinjski nož in ga zabodlo v prsni koš, moški pa je kasneje umrl zaradi izkrvavitve.

Z nožem tudi nad bivšega

Dekle je svoje dejanje skušalo prikriti z zgodbo, da se je moški piškodoval sam, a so policisti na podlagi ogleda kraja dejanja, obdukcije in zbranih obvestil dekle ovadili zaradi suma kaznivega dejanja uboja, za kar ji grozi od pet do petnajst let zapora. Osumljenka je bila v začetku februarja sicer nastanjena v zdravstveni ustanovi, sedaj pa je preiskovalna sodnica zanjo odredila pripor.

Policisti so v času preiskave ugotovili tudi, da ima osumljenka na svoji vesti že podobno dejanje, ki pa se ni končalo tako tragično. Poleti leta 2015 je namreč v Španiji, kjer je živela s svojim tedanjim 27-letnim partnerjem, z nožem napadla partnerja. Se pa je njen tedanji partner uspel pravočasno ubraniti napada in tako preprečil najhujše.

