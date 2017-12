28-letnik ponujal lažne apartmaje na morju, oškodoval najmanj 45 ljudi

Ugotovitve policijske preiskave

4. december 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šišenski policisti so konec oktobra odvzeli prostost 28-letnemu moškemu iz okolice Ljubljane, ki ga utemeljeno sumijo 45 kaznivih dejanj goljufije.

Osumljeni 28-letnik je po podatkih policije kazniva dejanja izvrševal po vsej Sloveniji. Med poletno sezono je na enem od spletnih portalov pod lažnimi imeni objavil več oglasov za najem apartmajev, večinoma za turistična kraja Malinska in Punat na otoku Krku. Oglaševana cena dnevnega najema apartmaja je znašala med 50 in 60 evrov.

Da bi si pridobil zaupanje oškodovancev, je objavil tudi lažne fotografije apartmajev, ki jih je pridobil na spletu. Pozneje se je z večino oškodovancev dogovoril za sestanek, se predstavil z lažnim imenom, jim v podpis ponudil lažno pogodbo o najemu apartmaja za letovanje ter jih tako z lažnivim prikazovanjem dejstev in okoliščin preslepil, da so mu nakazali predplačilo.

Predplačila so znašala od 200 do 500 evrov in oškodovanci so jih bodisi nakazali na enega izmed bančnih računov osumljenega bodisi so mu jih osebno izročili. Osumljeni je preslepil 45 ljudi, ki jih je skupno oškodoval za 11.495 evrov. Preiskava je bila po navedbah policije zahtevna in dolgotrajna z vidika zbiranja in obdelave podatkov ter prijav oškodovancev.