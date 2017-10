52-letnika v Mariboru ustrelil zaradi maščevanja iz ljubosumja

Osumljenec se je policistom predal sam

5. oktober 2017 ob 15:10

Maribor - MMC RTV SLO

Policija je razkrila podrobnosti streljanja v središču Maribora, v katerem je v sredo umrl 52-letni moški. Motiv za dejanje osumljenega 54-letnika je bilo maščevanje iz ljubosumja.

Po dozdajšnjih ugotovitvah se je osumljeni pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti, svoje vozilo ustavil in peš stopil do drugega vozila, ki je na križišču čakalo na zavijanje v levo proti Ulici pariške komune. Pristopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati s pištolo.

52-letni sopotnik je zaradi strelnih ran umrl, 57-letni voznik je bil ustreljen v roko in se je umaknil v prostore bližnje stavbe, drugi sopotnik, na zadnjem sedežu, star 38 let, pa ni bil poškodovan in je ostal v vozilu. Lažje poškodovani moški je trenutno v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, v obračunu pa je bilo poškodovano še eno osebno vozilo, ki je prav takrat pripeljalo v nasprotni smeri.

Po besedah pomočnika vodje mariborskih kriminalistov Andreja Kolbla se je osumljeni policistom na kraju dogodka predal sam, trenutno je v policijskem pridržanju, od koder ga bodo v petek prepeljali k preiskovalnemu sodniku. Preiskava sicer še poteka, zato več podrobnosti za zdaj kriminalisti ne razkrivajo, je pa Kolbl na današnji novinarski konferenci še dodal, da ta poteka v smeri kaznivega dejanja umora in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Po ugotovitvah policije osumljeni za dve pištoli, ki ju je imel pri sebi, ni imel dovoljenja, kje jih je dobil, pa bo pokazala nadaljnja preiskava. Ob dejanju je izstrelil več deset nabojev, pri sebi je imel namreč več nabojnikov, natančnejši pa Kolbl zaradi interesa preiskave ni želel biti. Danes kriminalisti sicer nadaljujejo tudi balistični ogled vozila.

Osumljenec lani pridržan zaradi nasilja v družini

Ob tem je Kolbl potrdil, da je bil pridržani maja lani obravnavan zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Takrat se je po opravljeni preiskavi stanovanja tudi izkazalo, da doma hrani več kosov kratko- in dolgocevnega strelnega orožja, ki so mu ga skupaj z okoli 2.500 naboji zasegli. Sodnega razpleta omenjene zadeve še ni, je pa takrat osumljeni dobil tudi prepoved približevanja.

Čeprav podrobnosti medsebojnih razmerij med osumljenim in žrtvijo ni želel razkriti, pa je potrdil, da sta se poznala. Po predaji je bil osumljeni pripravljen sodelovati s kriminalisti.

Po pisanju časopisa Večer naj bi bila prva tarča strelca njegova nekdanja žena, ki pa je več mesecev ni izsledil. Prav ta ga je namreč lani prijavila zaradi nasilja in policiji povedala o skritem orožju, nato pa se pred možem umaknila v varno hišo. Spomladi sta po pisanju časopisa začela ločitveni postopek.

Kljub dejstvu, da sta se samo ta teden v Mariboru zgodila kar dva umora in da jih je bilo predtem letos že nekaj, na Policijski upravi Maribor menijo, da varnostne razmere na njihovem območju ostajajo solidne. Večina tovrstnih kaznivih dejanj se na njihovem območju zgodi zaradi družinskih obračunov.

T. H.