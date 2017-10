Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v

Streljanje v Mariboru. En človek umrl, storilec se je predal.

Titova cesta zaprta za ves promet

4. oktober 2017 ob 14:51,

zadnji poseg: 4. oktober 2017 ob 15:49

Maribor - MMC RTV SLO

Malo pred 15. uro je v Mariboru na križišču Titove ceste in Ulice pariške komune prišlo do streljanja. Po do zdaj znanih podatkih je en človek umrl, še eden je poškodovan.

Kot je na kraju dogodka povedal predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Maribor Miran Šadl, je osumljenec ustavil svoje vozilo na pločniku malo pred križiščem, stopil iz njega in streljal na drugi avtomobil.

"Po do zdaj zbranih podatkih je osumljenec ustavil svoje vozilo, pristopil do drugega vozila, ki je bilo razvrščeno v koloni za zavijanje levo, in začel streljati na ljudi v tem vozilu. Ob tem je osebo na sopotnikovem sedežu ubil, eno osebo ranil, še ena oseba je nepoškodovana," je pojasnil.

Strelec je na drugi avtomobil streljal s sovoznikove strani. Nato je tam počakal na policiste in se jim predal. "Storilca so policisti prijeli, zato nevarnosti za ljudi trenutno ni več," je povedal Šadl.

O motivu je še prehitro ugibati, saj policisti šele opravljajo ogled kraja dogodka. Več naj bi bilo znanega v prihodnjih dneh.

Po trenutnih podatkih je strel zadel še neko drugo vozilo. Vsi vpleteni so moški, več pa za zdaj ni znano.

Titova cesta je še vedno zaprta za ves promet, zato so v središču mesta številni zastoji.

Al. Ma.