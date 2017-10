Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po navedbah mariborske policijske uprave je do dogodka prišlo pri 47-letniku doma, kjer so v soboto pripravili koline. Foto: BoBo Dodaj v

67-letni mesar po nesreči ustrelil 47-letnika

Motil ga je pasji lajež in je želel prestrašiti pse

23. oktober 2017 ob 11:47

Ceršak - MMC RTV SLO, STA

Mariborski kriminalisti bodo zaradi povzročitve hude poškodbe kazensko ovadili 67-letnega moškega, ki je v soboto med kolinami v Ceršaku z doma izdelano pištolo po nesreči zadel 47-letnega domačina.

Po navedbah mariborske policijske uprave je do dogodka prišlo pri 47-letniku doma, kjer so v soboto pripravili koline. Popoldne so na dvorišču sedli h kosilu. 67-letni mesar, ki ga je motil pasji lajež, je želel prestrašiti pse s strelom iz pištole za omamljanje prašičev.

Pištola se ni sprožila, zato je pod mizo ponovno poskusil, ob tem pa zadel gostitelja v golen. Ta je sam poiskal zdravniško pomoč, policisti pa so osumljenca pridržali in pri njem opravili hišno preiskavo, med katero jim je sam izročil tri pištole in več nabojev različnih kalibrov.

Poleg kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, policisti še vedno zbirajo obvestila tudi v smeri kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

G. C.