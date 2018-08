Poudarki Po do zdaj zbranih obvestilih izhaja, da so med žrtvama in storilcem ter storilčevo družino že dalj časa potekali spori in nesoglasja, predvsem zaradi premoženja. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policiste so o dogodku obvestili občani. Foto: MMC RTV SLO/Nataša Mihelič Dodaj v

71-letni osumljenec umora in poskusa umora v priporu

Med osumljencem in žrtvama že več let spor zaradi premoženja

6. avgust 2018 ob 15:24

Koper - MMC RTV SLO

Koprski sodnik je za 71-letnega moškega, ki je osumljen, da je z nožem napadel 83-letnika in njegovo 75-letno ženo, odredil pripor. Policija ga sumi kaznivih dejanj umora in poskusa umora.

Dogodek se je zgodil v soboto, ko je ob 8.30 zjutraj občanka iz Krkavč obvestila policijo, da je neki moški vstopil v stanovanjsko hišo starejših občanov, preden se je iz hiše slišalo vpitje in razbijanje. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli v krvi ležečega moškega pod lopo stanovanjske hiše. V kuhinji pa so našli tudi v krvi ležečo žensko.

Ugotovili so, da gre za zakonski par iz Krkavč pri Kopru, in sicer 83-letnega državljana Slovenije in njegovo 75-letno ženo. Na kraj dogodka so prišli tudi reševalci, a je bilo za 83-letnika prepozno, medtem ko so njegovo 75-letno ženo zaradi hudih poškodb prepeljali v izolsko bolnišnico, kjer je še vedno v kritičnem stanju.

Spor zaradi premoženja

Na kraju dogodka pa so odvzeli prostost 71-letniku, ki je osumljen storitve kaznivih dejanj umora in poskusa umora in mu grozi najmanj 15 let zapora. Po do zdaj zbranih obvestilih izhaja, da so med žrtvama in storilcem ter storilčevo družino že dalj časa potekali spori in nesoglasja, predvsem zaradi premoženja.

V povezavi s tem je bilo v preteklosti že nekaj posredovanj policije in podanih kazenskih ovadb, med katerimi so bila obravnavana tudi kazniva dejanja z elementi nasilja. Sodni spori pa potekajo tudi pred sodiščem, so še sporočili s policije.

L. L.