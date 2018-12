Po besedah vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde so ugotovili, da so se posamezniki združili v hudodelsko združbo, ki je zlorabljala gospodarske družbe z namenom utaje DDV-ja pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav EU. V ta namen so tudi ponarejali poslovno dokumentacijo. Foto: Policija/PU Maribor Sorodne novice Kriminalisti opravljajo hišne preiskave zaradi suma davčne zatajitve Hišne preiskave zaradi suma davčnih utaj in pranja denarja Dodaj v

Antikorozivna sredstva predelali v pogonsko gorivo in ga prodajali Italijanom

Po ocenah kriminalistov se je takšno gorivo prodajalo samo na črnem trgu

13. december 2018 ob 14:13

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hudodelska združba, ki je antikorozivna sredstva po predelavi v pogonsko gorivo prodajala v Italijo, je v štirih letih oškodovala državo za več kot tri milijone evrov. Šest osumljencev je v sodnem pridržanju.

Kriminalisti več policijskih uprav so v torek opravili preiskave na 17 različnih naslovih v zasebnih in poslovnih prostorih po vsej Sloveniji. Iskali so dokaze za utemeljitev storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna, ki so jih izsledili s pomočjo finančne uprave (Furs).

Po besedah vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde so ugotovili, da so se posamezniki združili v hudodelsko združbo, ki je zlorabljala gospodarske družbe z namenom utaje DDV-ja pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav EU. V ta namen so tudi ponarejali poslovno dokumentacijo.

T.i. antikorozivna sredstva, ki ni trošarinsko blago, so po nakupu pri madžarski družbi prepeljali z lastnimi cisternami s Slovaške na dve lokaciji na širšem območju Maribora. Tam so jih prečrpali in dodali aditive oz. biodizel, s čimer so ta antikorozivna sredstva pridobila lastnosti pogonskega goriva. Nato so ga kot pogonsko gorivo dizel prodali na črno v Italijo.

"S temi kaznivimi dejanji so se v obdobju štirih let izognili plačilu davka na dodano vrednost v skupni višini okoli 3,3 milijona evrov in s tem za isti znesek oškodovali slovenski proračun. Del te premoženjske koristi so uporabili pri izvrševanju kaznivega dejanja pranja denarja," je povedal Munda.

Pridržanih 14 ljudi

Skupno so med preiskavo, ki je trajala že dlje časa, v torek pridržali 14 ljudi, od tega so jih šest v sredo privedli s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu. Vsi so slovenski državljani, zaradi suma davčne zatajitve v hudodelski združbi pa jim grozi od treh do 12 let zapora, za pranje denarja pa je predpisana kazen od enega do deset let zapora.

Vodja sektorja za preiskave na generalnem finančnem uradu Damjana Slapar Burkat je pojasnila, da so zoper pravno osebo, ki se pojavlja v tej zadevi, pred leti uvedli finančno preiskavo in inšpekcijski postopek. Vendar so ugotovili, da ima zgodba večje razsežnosti, zato so se povezali s policijo.

Gorivo se je prodajalo na črnem trgu

Po ocenah kriminalistov se je takšno gorivo prodajalo samo na črnem trgu. Najverjetneje so ga iz Slovenije neposredno odpeljali na gradbišča v Italiji, kjer so ga pretočili v delovne stroje. Zato po ocenah Munde ni verjetno, da se je nevede znašlo tudi v rezervoarjih slovenskih osebnih avtomobilov. "Nimamo podatka, da bi se prodajalo na bencinskih servisih," je dejal.

O količinah, ki so bile prodane na ta način, še ni mogel govoriti. Med preiskavo so opazili, da je tedensko potovalo proti Italiji pet takšnih cistern.

Kdo je v ozadju?

Munda je ob tem opozoril še na varnostna tveganja, saj je bilo gorivo skladiščeno v neustreznih pogojih, in sporno vlogo gospodarskih združb, ki jih je ta hudodelska združba zlorabljala s ciljem preslepitve državnih organov in zakritja sledi. V teh družbah so postavljali t.i. slamnate direktorje.

"Organizatorji se ponavadi ne pojavijo niti kot direktorji niti kot ustanovitelji družb, zato lahko le sumimo, kdo stoji za tem. Vedno so v teh družbah ljudje z družbenega dna oz. nevešči, včasih celo študenti, ki se z obljubo hitrega zaslužka znajdejo sredi nezakonitega početja," je dodala Slapar Burkatova.

G. C.